Gerardo del Villar: Bajo las olas descubre el mundo marino

Hoy en día Gerardo del Villar se dedica a dar conferencias para concientizar sobre lo importante que es cuidar las especies que viven en el mar..

“Al cumplir mi primer año, mi madre falleció; con los años mi padre me platicaba de ella, un día me enseñó una imagen de ellos dos bajo el mar, allí surgió mi sueño por aprender a bucear y tomar fotografías. A los 22 años decidí certificarme en Cancún, y fue la experiencia más increíble de mi vida”, expresó del Villar.

Contó el conferencista que escuchar su respiración bajo el agua es fascinante, ya que es indispensable saber manejar en esta profesión. “La primera vez que vi un tiburón gata fue en Belice, y surgió mi encanto por esta especie, ya que tienen fama de peligrosos y agresivos, pero al estar en contacto con ellos te das cuenta de que es lo contrario”.

Cuando el experto fue a la isla de Guadalupe a conocer a un tiburón blanco, todavía no se dedicaba a la fotografía; platicó emocionado que se metió al mar con una pequeña cámara y esas imágenes se las compartió a amigos y familiares.

“En el océano he encontrado paz y tranquilidad, es un espacio donde me inspiro, sueño, me siento bien y se me olvidan mis problemas. Es como estar en un spa, está uno relajado y es un deporte visual que nos acerca más a la naturaleza. Mi amor por el cuidado de los ecosistemas es algo que les he inculcado a mis hijos, y espero que ellos lo continúen. Para mí es fundamental que crezcan en un ambiente sano y un planeta con futuro”, afirmó.

Explicó que para ser buzo se requiere tomar un curso, que conlleva una parte teórica y prácticas.

* l Los tiburones han estado en el planeta por más de 450 millones de años, y han sobrevivido a cinco extinciones masivas.

* l Invitó a todos los mexicanos a desmitificar a los tiburones y poder lograr su conservación.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA Y JDS AGENCIA

MAAZ