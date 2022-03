"Esperaba mucho más": Checo Pérez revela por qué no le gustó Drive to Survive 4

El pasado viernes 11 de marzo, Netflix lanzó la cuarta temporada temporada de Drive To Survive, la serie sobre la Fórmula 1 que ha dado mucho de qué hablar desde su estreno en 2019. Uno de los grandes nombres en dar su opinión acerca de esta nueva entrega ha sido el piloto mexicano Sergio Checo Pérez.

Vale la pena mencionar que se trata de una docuserie en torno al Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La producción se ha consolidado como una de las más populares relacionadas con el automovilismo.

Durante una entrevista para el canal de televisión especializado en deportes ESPN, el piloto de la escudería Red Bull Racing, Checo Pérez, fue tajante al ser cuestionado sobre su parecer respecto a Drive to Survive, pues para el mexicano, no fue lo que esperaba.

"Creo que tenían la mejor temporada en la historia de la Fórmula 1 y no fue la serie que esperaba. La verdad que no me gustó. Esperaba mucho más, había mucho material para haber hecho, sin duda la mejor serie. Creo que otras temporadas fueron mejores", dijo.