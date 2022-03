Día Internacional de los Tuiteros, ¿Cómo inició esta celebración?

Con más de 300 millones de usuarios activos en el mundo, Twitter es una de las redes sociales con mayor impacto y presencia en internet, por lo que no es de extrañarse que exista el Día Internacional de los Tuiteros, propuesto por los mismos usuarios de la aplicación creada por Jack Dorsey.

Esta plataforma se destaca por la sencillez y facilidad con la que los internautas pueden ser capaces de publicar en todo momento sus pensamientos, ocurrencias, y/o noticias que deseen compartir.

Políticos, celebridades, "influencers", líderes de opinión y muchos otros más personajes son quienes conforman esta comunidad, donde la idea medular es hablar de lo que quieras sin tapujos; claro, siempre y cuando no se rebasen los 240 caracteres.

El Hashtag, la huella de Twitter

Son muchas las formas con la que Twitter llegó a transformar el modo en el que los usuarios se expresaban, pero una de las más representativas es el hashtag.

Hace ya más de 10 años que el hashtag llegó para quedarse, puesto que esta etiqueta es utilizada para todo tipo de movilizaciones, campañas y cualquier otro post que tenga la intención de volverse viral.

Chris Messina propuso su uso en 2007, con un tuit que pretendía iniciar un cambio; no obstante, probablemente no consideraba que esta se convertiría en una de las herramientas de comunicación más populares para la red.

Pese a que su uso inició en la red de Dorsey, no se necesitaron de muchos años para que las demás redes sociales adoptaran el hashtag y se convirtiera en una pieza inamovible para el uso de publicaciones virales.

Aún así, el hashtag es un elemento imprescindible de esta plataforma, el líder de su uso.

¿Por qué se celebra?

Implementado en más de 33 idiomas, Twitter ha planteado una comunicación de mayor instantaneidad, por lo que los usuarios celebran cada año esta red que, para bien o para mal, ha cambiado la forma en la que la sociedad genera, redacta y comparte información.

El #DíaInternacionaldelosTuiteros fue propuesta en 2012 por todo aquel que emitía un tweet. De este modo homenajean a la creación de Jack Dorsey, quien fue el primero en realizar uno.

"Just Setting up my Twitter (acabo de crear mi Twitter)", compartió Dorsey por primera vez en la plataforma en marzo de 2006.

