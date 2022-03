Joven renta Airbnb y descubre cámara oculta en el baño; ella y sus amigos fueron grabados | VIDEO

Salir de vacaciones ha cambiado con el paso del tiempo, antes un hotel era la opción más común de hospedaje, generalmente se busca que tengan una buena ubicación, otros aspectos como el precio, las estrellas y los paquetes de comida varían según las necesidades de cada persona.

Pero actualmente, ya no son los hoteles las únicas opciones para los turistas, ahora existe el servicio de Airbnb a través del cual es posible hospedarse en una nueva ciudad a un precio mucho más accesible y por lo regular, con mayor privacidad.

Rentar un Airbnb puede ser una alternativa a los hoteles.

Sin embargo, tienen sus desventajas, ya que los propietarios son particulares y no de una empresa como lo sería en un hotel, si bien tienen reglas e incluso se pueden ver los comentarios de huéspedes anteriores, pueden existir deficiencias al ser un lugar operado por una persona que solamente renta el espacio ocasionalmente.

Joven comparte terrible experiencia de espionaje en Airbnb

La usuaria @brittany..walsh de TikTok compartió un video en el que mostró un extraño aparato que encontró conectado en los enchufes del baño del Airbnb que rentó.

Se trataba de un cargador USB, generalmente usado para celulares, pero tenía una pequeña cámara al frente y en la parte trasera, la entrada para una tarjeta micro SD en donde se guardaba todo lo grabado.

La cámara tenía una memoria de almacenamiento micro SD. | TikTok @brittany..walsh

"Alguien está a punto de ser acusado de un delito por grabar de manera invasiva en el baño de nuestro Airbnb" escribió la usuaria mientras se veía en el video a dos policías en el lugar. Asimismo, Brittany agregó en otro video que fue el novio de su amiga quien después de bañarse se dio cuenta de la presencia del aparato, esto sucedió después de que todos usaron la regadera.

¿Quién colocó el objeto para grabar a los huéspedes?

A través de su cuenta, la joven habló de lo sucedido y aseguró que la empresa le reembolsó lo de su estancia completa y le sorprendió leer comentarios en donde algunas personas aseguraban que era legal que la cámara se encontrara ahí al ser propiedad privada, lo cual desmintió.

"Las políticas de Airbnb sobre las cámaras dicen que se puede tener una cámara en la entrada, pero no pueden tener nada adentro de la propiedad, como en los hoteles en donde tienes una expectativa sobre la privacidad"

El supuesto cargador USB estaba en el baño del Airbnb. | TikTok @brittany..walsh

Brittany dijo estar cien por ciento segura de que la dueña del lugar no fue la responsable de poner esa cámara, ya que cree que alguien que realmente quiere espiar a sus huéspedes no la dejaría a simple vista. "En términos de quien lo planeó, no lo sé, la única razón por la que dije que el servicio de limpieza es porque tuvo que ser alguien que tiene acceso continuo a la propiedad".