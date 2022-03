Ucrania: cientos de personas reservan Airbnb en zonas de guerra; ¿por qué?

Aun cuando la guerra en Ucrania haría imposible el turismo, miles de personas están reservando cuartos o departamentos en Airbnb y muchos están desconcertados, pero antes de que mal interpretes las cosas, debes saber que todo es por una buena acción. Y es que hace unos días la cuenta de Instagram “quentin.quarantino” lanzó la iniciativa de alquilar los espacios para ayudar económicamente a las familias desplazadas.

"Ayer compartí la idea de apoyar a Ucrania reservando habitaciones para alquilar en AirBnb", explicó la cuenta, que está dirigida por el influencer Tommy Marcus, quien vive en Brooklyn y que el año pasado recaudó 7 millones de dólares en GoFundMe para ayudar a evacuar a los refugiados afganos.

Algunos de los usuarios que participaron en la actividad publicaron su experiencia, "Acabo de reservar algunas estancias de @Airbnb en #Ukraine", reveló en Twitter Jordan Markowski, de Toronto "He hecho saber a los anfitriones que en realidad no me presentaré, pero espero que puedan usar el dinero para mantenerse a salvo y comprar lo que necesitan", agregó.

La plataforma también decidió “ayudar”

Al respecto, la empresa con sede en San Francisco ha salido a favor de la iniciativa y reveló que cancelaría cualquier tarifa asociada con esas reservas: "Nos sentimos muy honrados por la generosidad inspiradora de nuestra comunidad durante este momento de crisis. Airbnb está renunciando temporalmente a las tarifas de huésped y anfitrión en las reservas en Ucrania en este momento", comentó la directora de comunicaciones de Airbnb, Liz DeBold Fusco.

"También animamos a cualquier persona interesada en involucrarse con Airbnb.org a que vaya a airbnb.org/help-ukraine y apoye la iniciativa de Airbnb.org de proporcionar vivienda a los refugiados que huyen de Ucrania, convirtiéndose en anfitrión o donando", agregó DeBold.

El jueves pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualizó sus cifras de desplazados e informó que más de un millón de personas huyeron de Ucrania. Más de la mitad de ellos cruzaron a Polonia.

SIGUE LEYENDO...

Sofía se queda sola en el mundo; toda su familia fue asesinada al intentar huir de Ucrania

msb