"¡Muy creepy!": Huéspedes revelan 'historias de terror' en hospedaje de la CDMX

Un usuario en redes sociales compartió que fue recibido de una manera peculiar en el sitio que rentó para hospedarse, ya que encontró cartas de bienvenida, las cuales contenían una imagen de él, además, decoraron con globos y su nombre estaba escrito por todas partes.

“Me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No sé qué pensar”, compartió el usuario @JuanBigotes en Twitter.

Tras compartir su experiencia aclaró que no sintió que fuera acosado, sino que era una situación “muy creepy”. El sitio donde se hospedó indicó que se encuentra en la Narvarte.

Posteriormente, describió que el lugar no estaba limpio, el colchón era inflable, los globos tenían días, y lo peor no era lo antes descrito, ya que el anfitrión le solicitó que no le diera menos de 5 estrellas, “porque ese tipo de bienvenidas los valían todo y que en la reseña no hiciera mención sobre los globos”.

Sobre el mismo caso, el usuario @ParezcoRockstar también relató la mala experiencia que pasó en el mismo sitio en donde permaneció durante cuatro días. “La ubicación no es mala, pero he estado en otros de precios similares en esta zona y nada que ver. Ahora veo los otros lugares como una ganga”, compartió.

Describió que el anfitrión tuvo una actitud pasivo-agresiva, quien solicita que no interactúen con las personas que viven en el edificio, también hizo referencia al colchón, los globos, lo sucio que estaba el lugar. En su caso eligió el sitio porque le permitían estar con su mascota.

Sobre las reseñas de otros usuarios menciona que son buenas y eso fue lo que le hizo pensar que era un buen lugar, “no me quedaría aquí nuevamente ni a palos y hay varios que se han quedado varias veces. Más amor propio, gente”, compartió.

