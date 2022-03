Increíble test de personalidad: la primera figura que veas te revelará si eres inquieto

Los test de personalidad se han vuelto un contenido muy popular entre los internautas. Y es por eso que muchos de éstos se han multiplicado en las redes sociales y los usuarios quedan sorprendidos por los resultados que estas pruebas arrojan.

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry, ganador del Premio Nobel, se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada de acuerdo con cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un sujeto.

¿Pero cómo puedes saber más de ti mismo? Solo basta con observar detenidamente el siguiente dibujo que vamos a presentarte y dejarle paso a tu intuición. Es muy importante que no hagas trampa, ya que deberás solo mirar la imagen y pensar de inmediato la respuesta.

Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica y no definen tú personalidad.

Corazón: si en la imagen del test viste un corazón, eres alguien que sobresale por su forma de pensar. Prefieres no generarte falsas ilusiones y te dejas sorprender con lo que te sucede. Disfrutas de la libertad y del tiempo al aire libre. Tienes una mente abierta y jamás prejuzgas a quienes te rodean. No guardas rencor a quienes alguna vez te lastimaron y sueles perdonar con mucha facilidad. Tratas de verle siempre el lado bueno a todo. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida.

Manos: si en cambio viste unas manos, te caracterizas por ser una persona inquieta. No te gusta quedarte siempre en el mismo lugar y buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Odias que te digan qué hacer y escapas de los lugares en los que no te permiten crecer. La zona de confort no es lo tuyo. Vives tus días como si no existiera un mañana y en tus relaciones amorosas eres muy fiel. Crees que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada y te encanta estar en pareja. Eres cariñoso y leal.