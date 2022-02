"Lucharemos por la libertad": Hermanos Klitschko, excampeones de boxeo, pelearán por Ucrania en conflicto con Rusia

Este jueves se hizo viral en redes sociales un video donde se aprecia a los hermanos Klitschko informando a la sociedad sobre el conflicto que están protagonizando Ucrania y Rusia.

En el clip aparecen Vitali y Waldimir, excampeones de boxeo, dando a conocer que planean tomar las armas para defenderse de la invasión de Rusia.

"Hago un llamado a todos los socios internacionales para que observen esta tragedia que está ocurriendo ahora en Ucrania y esta guerra sin sentido que no va a tener ganadores, sino perdedores. Sólo quiero decirles que debemos permanecer unidos contra esta agresión, contra la agresión rusa. No permitan lo que está pasando en Ucrania, no permitan lo que está pasando en Europa y en el mundo. Unidos somos fuertes, apoyamos a Ucrania, gracias", declara Waldimir.

Tiempo después, al alcalde Vitali le han preguntado en una entrevista con la cadena británica ITV si se uniría a la lucha armada y su respuesta fue esta:

"No tengo otra opción. Tengo que hacerlo", y agregó: "Lucharé". También dijo que el presidente Putin ha perdido "totalmente" todo sentido de la realidad después de comenzar una "guerra sangrienta"

Wladimir, por su parte, escribió un hilo de tweets en los que comienza diciendo: "Putin deja claro que quiere destruir el estado ucraniano y la soberanía de su pueblo. Las palabras son seguidas por misiles y tanques. La destrucción y la muerte vienen sobre nosotros. Eso es todo, la sangre se mezclará con las lágrimas".

"Esta guerra contra mi país no es sólo el resultado de la locura de un hombre, sino también el resultado de años de debilidad en las democracias occidentales. Esta locura debe detenerse ahora intensificando la disuasión. Nuestros gobiernos necesitan decir las cosas alto y claro".

