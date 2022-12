VIDEO | Le bailó a su maestra de literatura para que no lo reprobara: solo consiguió viralizarse

En redes sociales se ha popularizado un divertido clip donde un menor de edad aparece bailando, frente a una docente, para presuntamente salvar el ciclo escolar y evitar ser reprobado. El clip rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los internautas en redes sociales como TikTok, donde ya se ha posicionado con más de cuatro millones de vistas.

TikTok se ha convertido en la red social favorita por muchos usuarios de internet. En la plataforma china es usual encontrar videos cortos hacen que la vida cotidiana sea más llevadera. Los contenidos son muy variados, hay bailes, mascotas, noticias, historias de vida y comedia, los cuales usualmente se posicionan favorablemente entre los internautas. Tal es el caso del clip donde un estudiante aparece bailando frente a su docente.

Aparentemente el joven quería evitar reprobar la materia. Foto: Captura de pantalla.

En el video que se publicó originalmente en TikTok se puede observar que un joven aparece caminando hacia el escritorio de su maestra de forma bromista y bailando, aparentemente esto con el objetivo de evitar ser reprobado. Luego de que el estudiante hace su show frente a la cámara, se acerca a la docente para terminar abrazándola con la intención de convencerla para que lo ayude a pasar la materia, la cual sería literatura.

Los hechos fueron compartidos por la usuaria en TikTok @luzmilacordero0, quien aseguró que la situación viral se presentó en una de sus clase y de inmediato no dudo en documentar y compartir la divertida experiencia. Aseveró que en el video quien aparece bailando es uno de sus compañeros de escuela, quien intentó convencer a su profesora para que no lo reprobara.

Los hechos rápidamente se hicieron virales en TikTok. Foto: especial.

Tras la difusión del video miles de internautas reaccionaron y no tardaron en pronunciarse a favor del estudiante: "Lo ame, ojalá que no lo reprueben", "soy fan de este chico", "que ingenioso para no reprobar", "si fuera mi alumno yo sí lo apruebo" e "imagina vivir en Suiza y perderte esto", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.



