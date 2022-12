VIDEO | Ni Winnie Pooh es tan amigable, oso se acerca a familia y esta le invita "una cheve"

Hay lugares en los que es común encontrarse con animales salvajes en asentamientos presuntamente urbanizados, y debido a los celulares, estos momentos se han viralizado en Internet donde ya circulan muchos videos en los que se puede visualizar como algunos caimanes entran a casas u osos irrumpen en bodas realizadas en jardines, pero ¿qué harías si estás en medio de la noche bebiendo con tu hijo o con tu padre y de repente un pequeño oso negro se acerca a ustedes? Eso le pasó a unos usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en compartir su historia en las plataformas digitales.

De acuerdo con la descripción del video que ya circula en diferentes redes, el hecho ocurrió en Nuevo León, específicamente en las áreas montañosas de la región, donde un padre y un hijo estaban compartiendo un momento fraternal durante una noche mientras bebían cerveza y comían algunas botanas.

Así, la velada transcurría sin ningún imprevisto y aunque el padre de familia ya estaba un poco "entonado", el hijo se mantenía un poco más sobrio, lo cual equilibraba el humor entre la familia, misma que fue sorprendida por la llegada de un invitado sorpresa: un oso negro que de la nada se acercó sin ningún temor a la mesa en donde estaba sentado el hijo del señor que divertido comenzó a grabar el momento.

En el clip se observa cómo el oso en ningún momento fue agresivo con las personas a su alrededor, aunque sí mordisqueo algunos objetos que encontró a su paso, posiblemente motivado por la curiosidad y el hambre, lo cual pudo llevarlo a alejarse de su habitad natural e interactuar con humanos.

Algunos usuarios aseguran que el oso hasta se veía sonriente

Por su parte, padre e hijo tomaron posturas muy diferentes, pues mientras el hijo prácticamente no se movía por miedo a espantar al oso negro y que este enfureciera, el padre no dejaba de hablar con él, tal y como si se tratara de un invitado más a la reunión que sostenía con su hijo, al grado de que incluso le invitó una cerveza, bebida que obviamente no le proporcionó al animal.

"Oye wey estamos pisteando (tomando) a toda madre, ¿Qué vienes a hacer aquí con nosotros, con mi hijo y conmigo? No chingues, ¿te lo vas a llevar? (un plato que tomó con el hocico), ¿no quieres una cheve (cerveza)? Mira hijo, saluda al oso hijo", se escucha decir al señor.

Y después de que el osito se lleva un plato hondo en el hocico, el señor le sigue hablando, esta vez, asegurando que está hermoso y que no hay más cervezas en la hielera donde está rasguñando, ante lo cual, el oso salta por última vez a la mesa y mira a la cámara, para después alejarse y no volver más.

Tras esto, el video recibió muchos comentarios, muchos orientados a lo tierno que se veía el oso y otros asegurando que fue impertinente la manera en la que actuó el señor, ya que aunque los osos se vean adorables, no hay que olvidar que son animales salvajes y son peligrosos, por lo cual, hay que evitar interactuar con ellos, tal y como se escucha que le dice el joven a su padre en el clip.

