¿Qué es y cómo se hace el ayuno intermitente? Martha Debayle responde en su podcast

Seguramente alguna vez en la vida has intentado hacer una o varias dietas para bajar unos kilos de más, hacer músculo o simplemente estar sano, pero por más que pretendas disfrutarlo, es casi un hecho que las terminas odiando por lo restrictivas que suelen ser.

Y es que la gran mayoría de las dietas de moda, o las recomendadas por expertos, te obligan a dejar tu comida favorita por otras cosas menos dañinas -y aburridas-, por lo que la sensación de hambre suele ser constante, tal como los antojos repentinos.

Pero entre todas estas tendencias de lo fitness y la vida healthy, resalta una que es más popular hoy en día. Se trata del ayuno intermitente, pero ¿qué tan buena es?, ¿cómo se hace? Pues el Licenciado en Nutrición Nicolás Mier y Terán fue al podcast de Martha Debayle para responder estas preguntas.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente, también conocido como fasting consiste en comer de forma normal por periodos cortos, para luego dejar de hacerlo de forma prolongada; esto puede ir desde horas, hasta días completos, por lo que la cantidad de líquidos y alimentos deben ser reducidos al máximo.

Esta dieta es bastante flexible, pues cada persona puede elegir sus propios horarios y es adaptable a tu estilo y ritmo de vida, por lo que no influye en tus actividades diarias. La idea principal es comer lo que comes normalmente y no consumir menos de eso, pues eso puede afectar tu desempeño, niveles de energía y hasta la habilidad para construir músculo en la ventana de ayuno.

Pros y contras del ayuno intermitente

El ayuno intermitente puede ayudar disminuir los niveles de insulina y azúcar en la sangre, regular las hormonas y controlar la sensación de hambre; además, algunos estudios han demostrado que ayuda a quemar grasa más rápidamente cuando es complementada con ejercicio; sin embargo, este debe reducirse a actividad moderada, o de otra forma, puedes perder fuerza.

Por otro lado, debes estar pendiente de lo que tu cuerpo necesita, pues señales como irritabilidad, mareos o pérdida de concentración son síntomas de que necesitas más calorías o periodos más cortos de ayuno. Si no poner atención a estos signos, podrías tener una descompensación peligrosa.