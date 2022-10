¿Por qué siempre estoy cansado? Martha Debayle revela los síntomas de fatiga de estilo de vida en su podcast

Con la llegada de la pandemia por covid-19, algunos trastornos psicológicos aumentaron debido a los cambios tan repentinos de nuestro estilo de vida; prácticamente de un día para otro dejamos nuestra rutina dio un giro de 180 grados. Cambiamos la oficina por un lugar de trabajo en casa, dejamos de ver amigos y seres queridos e incluso perdimos interés por algunos de nuestros pasatiempos favoritos.

Todo esto llevó a un incremento de la fatiga crónica y la depresión, pero ¿cómo puedes saber si sufres de alguna de estas dos condiciones? El psicoterapeuta Sean Grover platicó sobre esto en el podcast de Martha Debayle y respondió a esta pregunta.

Fatiga de estilo de vida

De acuerdo con el experto, en los últimos años el cansancio y agotamiento se ha convertido en un problema se salud pública a nivel mundial, y es que cada vez es más común escuchar a la gente decir que se siente extremadamente cansada por la rutina en la que están envueltos. A este padecimiento lo llamó ‘fatiga por estilo de vida’, un signo más de estar al borde de una depresión.

Según Grover, cuando una persona piensa que cada día es igual, su trabajo es poco gratificante, come en exceso o evita cualquier tipo de interacción social, pueden ser síntomas de una fatiga por estilo de vida, sintiéndose insatisfecho en varios sentidos. Pero ojo, esto no quiere decir que quien lo no sufra de otra condición, pues el cansancio crónico también es un signo revelador de la depresión.

¿Cómo liberarme de la fatiga de estilo de vida?

En exclusiva para el podcast de Martha Debayle, el reconocido psicoterapeuta neoyorquino dijo que la mejor manera de deshacerse de la fatiga de estilo de vida es romper con la monotonía y la repetición diaria, por ello invitó a las personas a tomar estos consejos: