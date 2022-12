Messi: el conmovedor mensaje de una reportera al futbolista tras conseguir su pase a la final de Qatar 2022

La selección de Argentina logró clasificarse a la Final del Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Croacia por un abultado marcador de 3-0 y al finalizar el encuentro Lionel Messi compareció ante los medios y fue ahí donde una periodista aprovechó para agradecerle por todo lo que significa para el pueblo argentino, por lo que sus palabras conmovieron al jugador del PSG y el video del momento se hizo viral en redes sociales pues se asegura que la comunicadora habló por miles de personas en todo el planeta.

La encargada de entrevistar a “La Pulga” tras la victoria ante Croacia fue la periodista Sofía Martínez, quien luego de recoger las impresiones del jugador cerró su intervención no con una pregunta, sino con un mensaje de agradecimiento a nombre de todos los argentinos.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene una final del Mundo y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos”, comenzó la periodista y sin decir una palabra Messi escuchó atentamente esbozando una ligera sonrisa en el rostro.

“De verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera que no sea la original, la trucha, la inventada o la imaginaria, de verdad, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicitad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que, de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tienes, así que gracias, capitán” finalizó la periodista.

Por su parte, Lionel Messi se mostró más que conmovido por las palabras de la reportera y por momentos parecía que derramaría algunas lágrimas, sin embargo, pudo contenerse y solo se limitó a seguir sonriendo.

Como se mencionó antes, el video del discurso de Sofía Martínez se hizo viral y en redes sociales el clip ha sido compartido en una innumerable cantidad de ocasiones y miles de usuarios que no necesariamente son argentinos, han manifestado que las palabras de la periodista expresan a la perfección su sentir.

Messi por su primera Copa del Mundo

Qatar 2022 es el quinto Mundial en el que ha tenido participación Lionel Messi y si bien lo ha ganado prácticamente todo en su exitosa carrera futbolística, la Copa del Mundo es la gran asignatura que ha quedado pendiente, por lo que este torneo será su última oportunidad para conseguirlo pues él mismo confirmó que ya no volverá a participar en un torneo de esta índole.

Lionel Messi llegó a 11 goles en Copas del Mundo. Foto: AP

Durante Qatar 2022, Lionel Messi ha marcado cinco goles, lo cual, lo mantiene en la pelea por el título de la Bota de Oro en el plano individual, sin embargo, lo único en lo que está interesado es en poder levantar la Copa del Mundo pues de esta manera podría consagrarse, junto a Maradona, como las máximas figuras del balompié en Argentina, por lo que sin importar a qué rival tengan en frente (Francia o Marruecos) “La Pulga” hará todo lo posible para conseguir el título.

