Ofrecen chamba con sueldo de 20 mil pesos y sin experiencia previa, sólo necesitas BACHILLERATO terminado

Con el objetivo de ayudar a más personas a conseguir un buen trabajo, el Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México ha compartido más de dos mil nuevas vacantes para los habitantes de la Ciudad de México. Las ofertas laborales están disponibles en la publicación correspondiente a la segunda quincena del mes de enero.

El periódico cuenta con el respaldo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, así como del Servicio Nacional de Empleo y trae consigo diferentes oportunidades de trabajo y vacantes, las cuales solicitan grados de estudio que van desde la primaria hasta el bachillerato, licenciatura, o carrera técnica, terminada.

Entre las ofertas laborales que aún están disponibles ha resaltado una en particular, la cual solo pide tener el bachillerato terminado y no requiere de experiencia previa más allá de seis meses. Se trata de una vacante que está disponible para la alcaldía Iztacalco y que aún no ha sido ocupada. Por lo que aquí te contamos más detalles y cómo postularte.

Estas vacantes solo piden Bachillerato terminado

Estas son algunas vacantes para personas con bachillerato terminado. Foto: Periódico de Ofertas de Empleo CDMX.

Gerente zonal: la vacante fue ofertada por Autodinero y tiene un horario de 9:00 a 18:00 horas. Como requisito se pide experiencia laboral de 6 meses. Y el salario es de 20 mil pesos mexicanos.

Chofer ejecutivo: la vacante fue ofertada por la empresa Servicios Empresariales Granjas México y tiene un horario de 8:00 a 18:00 horas. Como requisito se pide experiencia laboral de 5 años y el salario es de 18 mil pesos mexicanos.

Gerente de sucursal: la vacante fue ofertada por Autodinero y tiene un horario de 9:00 a 18:00 horas. Como requisito se pide experiencia laboral de 6 meses. Y el salario es de 15 mil pesos mexicanos.

Ejecutivo de ventas: la vacante fue ofertada por Autodinero y tiene un horario de 9:00 a 18:00 horas. Como requisito se pide experiencia laboral de 6 meses. Y el salario es de 15 mil pesos mexicanos.

: la vacante fue ofertada por Flecha Roja y tiene un horario de 9:00 a 18:00 horas. Como requisito se pide experiencia laboral de 6 meses. Y el salario es de 15 mil pesos mexicanos.

Cabe mencionar que todas estas vacantes están disponibles en el módulo de la alcaldía Iztacalco, por lo que las personas interesadas deberán escanear el código QR del módulo y registrarse para la vacante de su interés.

Paso a paso para postularse a las vacantes

Los interesados en una vacante deberán enviar su postulación en línea. Foto: Freepik.

Consulta el Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México (puedes dar clic en el siguiente enlace). Identifica la alcaldía más cerca a a tu domicilio. Verifica cuál es tu último grado de estudios comprobable. Busca vacantes de acuerdo a tu último grado de estudios y a la alcaldía más cercana a tu vivienda.

Una vez que encuentres una propuesta que te resulte atractiva y que coincida con tu último grado de estudios probable, deberás enviar una solicitud para postularte a dicha vacante, los pasos a seguir son:

Anota el ID de la vacante y posteriormente regístralo en la liga de la vacante. Puedes acceder a ella escaneando el código, o dando click en el enlace, que aparece a un costado de cada uno de los módulos. Una vez registrada tu solicitud deberás esperar a que el personal se ponga en contacto contigo y te indique los próximos pasos que deberás seguir para el proceso de selección. En caso de conseguir algún empleo a través del Periódico de Ofertas de Empleo Ciudad de México, se pide que esto sea reportado al correo dgecfc@gmail.com. Esto con el objetivo de ayudar al diario a mejorar su servicio.

