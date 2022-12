Qatar 2022: Mhoni Vidente revela qué selección ganará la Copa del Mundo

El Mundial de Qatar 2022 está por llegar a su fin. Hay hasta ahora cuatro selecciones que siguen con el sueño intacto de llevarse la Copa del Mundo y será hasta este miércoles cuando sepamos quién se queda en el camino, mientras quienes son los que llegarán a la última fase para disputar la final.

Los grandes favoritos por su historia son Argentina y Francia, quienes ya conocen las mieles de alzar el trofeo de campeón. Sin embargo, cada una tiene enfrente dos “sorpresas” del certamen: la subcampeona de la edición pasada, Croacia, así como Marruecos, la revelación y el equipo más incómodo y sólido de todo el torneo.

La vidente mostró favoritismo por el conjunto que comanda Lionel Messi

Ha sido un mundial de sorpresas, pero todo queda en el aire cuando entren a la cancha. Sin embargo, Mhoni Vidente reveló, en el programa Esta Mañana de El Heraldo Media Group, quién será la selección que se llenará de gloria al proclamarse como campeón del mundo el próximo fin de semana.

“Mis pronósticos para ser el campeón de Qatar, ya se los había dicho, son Argentina o Francia”, expresó la cubana en la transmisión de ayer junto con la periodista Paulina Greenham. Asimismo, mostró favoritismo por el conjunto que comanda Lionel Messi, aunque no aseguró que la albiceleste consiga su tercer campeonato mundial.

No obstante, no reveló si estas dos selecciones se enfrentarán en la final, dejando abierta tres posibles combinaciones: el Argentina vs Francia, el Francia vs Croacia o el Argentina vs Marruecos. La única combinación que no se daría, de acuerdo al pronóstico de la vidente, sería Croacia vs Marruecos.

