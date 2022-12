El rey Carlos III protagoniza otro "berrinche" y pone en duda su amor por Camila

La muerte de la reina Isabel II trajo muchos cambios para la familia real y el más importante de ellos probablemente es el ascenso de Carlos III al trono, un momento que desató la polémica no sólo por el complicado momento que atraviesa la nación y la propia realeza tras el estreno del documental "Harry y Meghan", sino también por su peculiar forma de reaccionar a pequeños detalles. A poco más de tres meses de haberse convertido en rey, el exesposo de Lady Di ha protagonizado eventos en los que el público ha podido apreciar que la paciencia no sería una de sus cualidades, un acto que revivió en los últimos días y que incluye a su amada Camila Parker.

Y es que para inaugurar el fin de semana la pareja real más importante del momento, el rey Carlos III y la reina consorte Camila Parker realizaron una visita a Wrexham, en Gales, donde salieron a caminar y a saludar a los habitantes un acto que ya es costumbre y en el que incluso se han vivido momentos incómodos como los famosos huevazos en contra del monarca; sin embargo, ahora toda la atención se centró en un nuevo "berrinche" del hijo de Isabel II y un desesperado comentario hacia su equipo de seguridad.

Todo ocurrió cuando Camila saludaba a los presentes. (Foto: IG @theroyalfamily)

El momento resultó tan polémico que no tardó en volverse viral en redes sociales, en donde se leen comentarios de todo tipo, incluyendo aquellos que recuerdan la poca paciencia del monarca y ponen en duda su amor por la reina consorte, hasta quienes ven un lado tierno. A pesar de ello, otros más sólo respaldaron al padre de William y Harry, pues aseguran que a la realeza nunca se se le debe hacer esperar. El peculiar suceso ocurrió mientras la pareja recorría las calles y aprovechaba para saludar a los presentes, quienes aguardaban detrás de las rejas de seguridad.

De un momento a otro el rey interrumpe su sesión de saludos con un grupo de personas para voltear con su equipo de seguridad y lanzar el controversial comentario contra Camila, quien se encontraba varios pasos detrás aún conversando con los ciudadanos presentes. En el video se aprecia a Carlos III extendiendo ambos brazos hacia los lados como señal de desconcierto y agregando un rotundo: "¿Podemos intentar de nuevo traerla ya? Por favor".

Tras expresar su molestia, uno de los miembros de su equipo se aleja para tratar de acercar a Camila y no hacer esperar más a Carlos III, quien continuó externando su desesperación por tener que esperar. "Necesitamos irnos. Traté de esperarla, pero ella continúa (con la gente), explica el rey mientras los aficionados a la corona británica presencian el momento.

El video que no tardó en volverse viral dividió las opiniones entre los que aseguran que sólo se trató de un comentario cortés para continuar con su apretada agenda real, los que lo tomaron con humor y los que incluso recuperaron fragmentos de videos en los que se ve a Carlos III apretando el brazo de Camila para continuar la marcha, o bien, viendo a la reina consorte dar pequeñas palmadas a su esposo para seguir caminando.

De ahí que no sorprenda ver comentarios de todo tipo, incluyendo: "Es lindo ver que también es humano", "Nuestro rey gruñón", "¿Se está poniendo celoso de que su esposa reciba más atención? ¿Cómo se comportó con su difunta primera esposa?", "típico hombre", "parece ansioso, ella se queda cerca, está preocupado por su seguridad, parece muy molesto y no lo culpo", "después de verlo últimamente me recuerda a un hombre mimado que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere cuando lo quiere" e "¿impaciente, torpe, hosco, petulante? Así fue de niño y de joven. Un montón de artículos y material de archivo. Parece que no ha cambiado. No, creo que estamos viendo su carácter. Con razón Andrew, luego Edward eran los favoritos de mamá".

