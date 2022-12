Detienen a Don Elmer, "El bailador de Chihuahua", por esta razón

En esta época las redes sociales tienen el poder de catapultar a la fama a las personas por una ocurrencia, una gracia o su imagen. Uno de los ejemplos más claros es el de Don Elmer, el hombre con habilidades extraordinarias para el baile, al grado de ser conocido como "El bailarín de Chihuahua". Por el simple hecho de ejecutar los "pasos prohibidos" se ganó la admiración de todos los que pudieron ver el video donde contoneó el esqueleto a ritmo de “No se va” de Grupo Frontera.

Por desgracia su popularidad no lo libró de ser detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua por presuntas faltas administrativas y es que trascendió que el señor tuvo la ocurrencia de utilizar la vía pública como sanitario. Esto el pasado miércoles en la zona conocida como "Las fuetes danzarinas". O se le fue la fama a la cabeza y creyó que podía hacer lo que quería o simplemente sus esfínteres estuvieron a punto de jugarle una mala pasada.

Pero las cosas no quedaron hasta ahí, pues de acuerdo con medios locales Elmer recibió la llamada de atención de uno de los uniformados, algo que no tomó a bien; molesto se le fue a los golpes. Como era de esperarse su acción ya ameritaba una detención por alteración del orden público y agresiones. Una vez en la Comandancia Sur estatal aguardó a la espera de lo que determinara el juez, pero al no iniciarse un proceso legal en su contra sólo tuvo que pagar su multa para recuperar la libertad y las ganas de bailar.

Don Elmer tiene su propia canción

Ni tardos ni perezosos, aquellos que notaron que Don Elmer se convirtió en todo un fenómeno de las redes sociales por su manera de bailar, le hicieron una canción. En este caso los responsables de crearle su propia cumbia fueron Los Atrevidos de Chihuahua donde retratan parte de la vida de éste curioso personaje, en especial su gusto por sacar a las damas a bailar en las plazas públicas.

Con una duración de 2 minutos con 44 segundos los músicos se las ingeniaron para describir a la perfección la manera de vestir de aquel hombre alegre además de ser el dueño de un paso original. De igual manera se cita su oficio, es un trabajador de la construcción aunque bien podría poner coreografías y ser todo un éxito. Aquellos interesados en escuchar la canción pueden buscarla en YouTube como "La cumbia de Elmer el bailador de Chihuahua" o simplemente darle clic al enlace de aquí abajo.

