¿Por qué es bueno leer? Estos son algunos beneficios científicos de la lectura que quizás no conocías

La lectura es una actividad considerada esencial para la vida, y es que representa la gran oportunidad de reforzar el nuestro proceso formativo y permitiéndonos imaginar, descubrir y conocer cosas sobre el mundo que nos rodea; sin embargo, muchas personas pasan de largo este hábito.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y algunas de las consultoras más importantes a nivel mundial, los mexicanos son de las personas que leen menos de entre cientos de otros países. Pero ¿por qué pasa esto?

Aquí te contamos algunas de las razones detrás del porqué los mexicanos no leen y cómo hacer para hacer de esto un hábito para todos nosotros.

¿Por qué es importante leer?

Como bien te decíamos antes, leer es un hábito que nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos, echar a volar nuestra imaginación, entender nuestro mundo, incluso viajar a cualquier sitio sin la necesidad de desplazarnos o incluso poder ser otra persona aunque sea por un momento, sino que también tiene un impacto en nuestra salud.

Sí, según algunos estudios, la lectura activa una red de circuitos y señales sumamente compleja en nuestro cerebro, las cuales crean más conexiones sinápticas que nos hacen más inteligentes. Pero eso no es todo, pues hacerlo constantemente mejora la memoria, la toma de decisiones, los procesos emocionales y retrasa el envejecimiento mental.

Al leer también enriquecemos nuestro vocabulario e impulsa nuestras habilidades verbales, para explicar mejor alguna idea sin titubear y ser más claros en el proceso, e incluso ayuda a reducir el estrés al hacerlo 30 minutos al día.

México, de los que menos leen

A pesar de estos y otros muchos beneficios que la ciencia ha encontrado sobre el hábito de la lectura, nuestro país está flojo en este rubro, pues según un estudio realizado por el NOP World Culture, los mexicanos leen un promedio de 5:30 horas a la semana, mientras que los que más lo hacen son la India con 10 horas y 42 minutos, Tailandia, con nueve horas y 24 minutos y China con ocho horas.

De acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del INEGI, los mexicanos leen en promedio 3.9 libros al año; en 2021, los hombres leyeron un promedio de 4.2 libros, mientras que las mujeres leyeron 3.7.

Esta encuesta reveló que el 43 por ciento de los mexicanos no leen por falta de tiempo; el 25.4 de las personas consultadas aseguró que no lo hacen por falta de interés, motivación o porque no les gusta, y otro 16.5 por ciento dijo que prefería hacer otras actividades.

Tips para leer más

Si eres de los que no sueles leer por cualquiera de las razones antes mencionadas, aquí te dejamos algunos consejos para que comiences a reforzar, poco a poco, este hábito.