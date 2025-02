¡Reese regresa! Justin Berfield confirma su participación en los nuevos capítulos de "Malcom el de en medio"

El regreso de "Malcolm el de en Medio" ha sido uno de los anuncios más esperados por las y los fans de la cultura pop, pues después de casi dos décadas de haberse emitido su episodio final en 2006, la icónica serie de comedia que capturó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo regresa, esta vez en formato de miniserie y de la mano de Disney+.

De acuerdo con los detalles compartidos por el servicio de streaming, la nueva temporada estará compuesta por 4 episodios completamente nuevos. Además, la serie promete traer consigo una dosis renovada de caos familiar, algo que las y los seguidores de "Malcolm el de en Medio" aprecian bastante, pues es la vara central de toda la historia.

Pero además de esto, una de las grandes sorpresas que ha emocionado a las y los fans es la confirmación del regreso de Justin Berfield como Reese, el hermano mayor de Malcolm y uno de los personajes más entrañables y al mismo tiempo problemáticos de la serie. A pesar de que se sabía que otros miembros del elenco original, como Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Frankie Muniz, volverían para los nuevos episodios, la incertidumbre sobre la participación de Berfield no había sido confirmada hasta ahora.

Justin Berfield regresa como Reese en la nueva temporada de "Malcolm el de en Medio"

Aunque Berfield ha estado involucrado en otros proyectos después de su participación en "Malcolm el de en Medio", su regreso al personaje que lo hizo famoso fue confirmado por el propio actor a través de su cuenta de Instagram en donde compartió una imagen de su personaje y escribió tan sólo una línea que bastó para emocionar a todas las personas que crecieron junto a esta emblemática serie:

La publicación fue recibida con euforia por parte de los seguidores de la serie, quienes han estado esperando este reencuentro desde que se anunciaron los planes para la miniserie.

Fotografía: Instagram/@justinberfield

En camino para reunirme con la familia de MITM (Malcolm in the Middle). ¡Nos vemos pronto!

Si bien se ha confirmado la participación de Berfield, aún hay varios personajes cuyo regreso está pendiente de confirmación; entre los más mencionados se encuentran los personajes de Francis (Christopher Masterson) y Dewey (Erik Per Sullivan). Aunque las negociaciones y rumores sobre su participación siguen circulando, no se ha hecho un anuncio oficial sobre si estos personajes regresarán o no a la miniserie que se estrenará pronto.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de "Malcolm el de en Medio"?

Hasta el momento de escribir esta nota, aún no se confirma la fecha exacta en la que se estrenará la nueva miniserie de "Malcolm el de en Medio", pero se espera que los nuevos episodios lleguen a las plataformas de streaming de Disney+ entre finales de 2025 y principios de 2026.

De la misma forma, los detalles específicos sobre la trama de los nuevos episodios son limitados, pero se sabe que la historia girará en torno a una reunión familiar. El centro de la trama será la relación entre Malcolm y su hija, quienes son invitados por sus padres, Lois y Hal, a celebrar su 40º aniversario de bodas. El regreso de la serie en formato de miniserie representa no solo una oportunidad para revivir a esos personajes queridos, sino también una ocasión para reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo desde la emisión de su último episodio.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

Se espera que este regreso al hogar familiar desencadene el caos habitual de la serie, pero también explore la evolución de los personajes, sus dinámicas familiares y las nuevas generaciones que, seguramente, tomarán un lugar destacado en esta nueva etapa. Sin embargo, lo que diferencia a esta nueva miniserie de otras producciones de reencuentros de series clásicas es el regreso del creador original de "Malcolm el de en Medio", Linwood Boomer.

Boomer, quien fue el responsable de dar vida a la serie en 2000, se encuentra nuevamente al frente del proyecto como escritor y productor ejecutivo, lo que promete mantener el mismo tono irreverente y satírico que cautivó a las y los espectadores en la década de los 2000. Además, el regreso de Ken Kwapis, director de varios episodios de la serie original, como parte del equipo creativo, asegura que la esencia del show no se perderá en este regreso tan esperado.

El hecho de que Boomer y Kwapis estén involucrados en la producción de la miniserie otorga una gran confianza a los seguidores de la serie, quienes temían que el regreso pudiera diluir la magia que hizo a "Malcolm el de en Medio" una de las comedias más innovadoras y queridas de la televisión. El regreso de Malcolm el de en Medio es una de las noticias más emocionantes para los seguidores de la televisión de principios del siglo XXI.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

Desde su estreno en 2000, "Malcolm el de en Medio" dejó una marca indeleble en la televisión, pues la serie, con su enfoque único de la vida familiar, no solo destacó por sus guiones ingeniosos y personajes entrañables, sino también por abordar temas como la educación, la adolescencia, la dinámica familiar y las dificultades económicas de una manera que resonaba con muchas familias de la época. Con su estilo irreverente y su habilidad para equilibrar el humor con momentos conmovedores, Malcolm el de en Medio se convirtió en un referente cultural.