¿Cómo iniciar de la mejor manera diciembre? El ritual ideal para este 1 de diciembre

Hoy inicia diciembre, el último mes del año y la oportunidad perfecta para recargar energías. Cerrar el 2022 como se debe te ayudará a sentirte revitalizado y soltar todo aquello que has estado cargando y no te deja avanzar. No importa que signo zodiacal seas, este ritual de abundancia es ideal para ti.

Y es que, cerrar ciclos no es nada fácil, en cualquier aspecto de tu vida. Además, el final de año requiere de mucha energía familiar y social, pues nos ayuda a reconectarnos con nostros mismos, a reflexionar y a valorar lo que logramos durante todos estos meses. De ese modo podrás depurar lo malo de tu vida.

Si quieres aprovechar tu magia interna, realiza este ritual de fin de año que te ayudará a recargarte de energía, aclarar tu mente y estar lista para recibir el 2023 y lograr todo lo que te propongas.

Ritual diciembre 2022: ¿Cómo atraer la abundancia y la buena suerte?

En diciembre, somos más sensibles y propensos a diversas energías para cerrar ciclos, quitarnos pesos de encima y Para realizar este ritual de fin de año necesitarás algunos materiales como:

Pluma

Papel

1 vela rosa

Incienso de canela o lavanda

Perfume favorito

Cristales

Debes estar tranquila a la hora de realizar este ritual, puede ser antes de ir a dormir, en tu tiempo libre o cuando estés solo. Debes aclarar tu mente y tratar de conectar con tu yo más profundo. Una vez que estés en total concentración, debes encender la vela y con la pluma y papel escribir todo lo que amas de ti mismo.

Después, rocía el perfume de tu preferencia sobre la carta, dobla el papel y decreta que todo te saldrá bien estas últimas semanas del año. Para finalizar, enciende el incienso, toma los cristales en tu mano y abre la carta, debes leer todo lo que escribiste en voz alta. Este ritual lo puedes realizar cada que lo nececites, de ese modo proyectarás lo mejor para ti.

Sigue leyendo:

Signos del zodiaco: mejores días de diciembre, fecha por fecha para lograr éxito en todo

Santoral: ¿Qué santo se celebra HOY jueves 1 de diciembre?