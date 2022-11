La inesperada declaración de Carlos III a Lady Di: "Creo que podría ser gay"

Una de las parejas más mediáticas y controversiales del siglo pasado, y que en pleno 2022 sigue dando mucho de qué hablar, es la del ahora rey Carlos III con Lady Di, quienes contrajeron matrimonio el 29 de julio de 1981 en medio de un triángulo amoroso que incluía a Camila Parker y una larga lista de anécdotas que han salido a la luz con el paso de los años; la última de ellas incluye una importante declaración que ha despertado todo tipo de comentarios contra la corona británica por lo inesperada que resulta.

Y es que según una nueva publicación sobre la vida privada de Carlos III, en alguna ocasión le confesó a su entonces esposa, la princesa Diana de Gales, que podría ser gay, algo que no sólo habría en puesto en duda todo lo que los relacionaba como pareja, sino que también incluía a su amante y actual cónyuge, Camila Parker. Tanto ha sido el revuelo que esta supuesta declaración ha despertado entre los fanáticos de la Familia Real Británica, que miles de personas están a la espera de más detalles sobre este momento y de más polémicos sucesos sobre el nuevo rey de Inglaterra.

¿Verdad o sarcasmo?, esto se sabe sobre los dichos de Carlos III

El próximo 8 de noviembre saldrá a la venda el libro "The King: The Life of Charles III" (El rey: la vida de Carlos III) del que ya existen un pequeño adelanto por parte de Page Six y es que en la biografía del monarca no sólo se incluirán los sucesos más importantes de su vida, sino también hechos poco conocidos por la opinión pública. Algunos de ellos son su orientación y su vida sexual, tanto con su exesposa como con Camila Parker, con quien incluso protagonizó un escándalo que casi le cuesta la corona británica con el "Tampongate".

El l 9 de abril de 2005 Camila Parker y Carlos III contrajeron matrimonio. (Foto: AFP)

Ahora, según adelanta el medio, esta nueva publicación agregará hechos insólitos y con declaraciones de extrabajadores del palacio y que sirvieron al expríncipe de Gales y algo que no ha pasado desapercibido es que temían que Diana o Carlos III salieran lastimados por lo "explosiva" que era su relación. Y sobre esto, uno de los ayudantes del primogénito de Isabel II y de Felipe de Edimburgo recordó un momento muy impactante de la vida de la expareja.

De acuerdo con sus declaraciones que se verán plasmadas en la publicación próxima a salir a la venta, en una ocasión Lady Di se encontraba "lanzando epítetos y burlándose de la obsesión de su marido con Camilla, a quien consideraba una sosa", sin embargo, no fue lo único en revelar el exempleado, pues también agregó los cuestionamientos que la mamá de William y Harry le hacía a su esposo sobre sus vidas sexuales.

Según precisó, fue testigo de cómo Diana "lo perseguía literalmente" y eso incluye los "pasillos, escaleras arriba y de habitación en habitación", mientras se encontraban en el retiro campestre de Carlos en Highgrove House. En ese momento, afirma, ella le cuestionó: "¿Por qué no te acuestas conmigo?" Y es que según precisa el autor del nuevo libro, Christopher Andersen, tras el nacimiento de su segundo hijo, el entonces príncipe de Gales le pidió a su esposa "un alto a su relación sexual”.

"¡Nunca serás rey!", fue la impactante respuesta de Lady Di a su marido. (Foto: TW @harryshomes)

Fue entonces cuando el actual rey del Reino Unido lanzó la controversial declaración que ha desatado la polémica en los últimos días y para responder a la pregunta de su esposa del por qué no podían tener intimidad, dijo: "No lo sé, querida. Creo que podría ser gay". Tras esta declaración sarcástica, inició toda una discusión que terminó por el juego de poder de Carlos, mientras que Lady Di le lanzó una fuerte amenaza para que él no llegara al trono.

"Durante la acalorada discusión, Carlos exigió infantilmente que se le diera el respeto 'que sentía que su posición merecía', escribió Andersen en el libro. Asimismo, relató que él empezó a cuestionar a su esposa con un '¿sabes quién soy?', algo que terminó con la fuerte y explosiva respuesta de Lady Di. Diana respondió que él era un 'maldito animal'. ¡Nunca serás rey!" ella gritó. William sucederá a tu madre. Me ocuparé de eso", afirma el escritor.

Además de este relato, el autor afirmó en las páginas de su libro que la tensión entre la pareja era tan fuerte que incluso los guardias de seguridad estaban preocupados por lo que podo haber pasado entre el matrimonio, pues cada vez, la "violencia parecía inevitable" y en el lugar también habían escopetas, rifles y pistolas.

“Los detectives a cargo de proteger a los miembros de la familia real estaban profundamente preocupados de que, 'en el calor de la ira', cualquiera de ellos pudiera usarse para cometer suicidio, homicidio o ambos”, se lee en el fragmento compartido por Six Page.

