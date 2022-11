Mundial de Qatar: Cuauhtémoc Blanco quiere ayudar al Tri y pide jugar contra Arabia Saudita

Tras la derrota de la Selección Mexicana frente a Argentina muchas personas reaccionaron, pues el Tri está en riesgo de quedarse en la fase de grupos y no pasar a los octavos de final, algo que no pasaba desde 1978. Entre quienes se pronunciaron está el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien pidió que lo dejen jugar el partido contra Arabia Saudita, el cual podría ser el último del equipo mexicano.

El Cuau, quien fue un destacado futbolista, se mostró consternado durante el segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, pues aunque en el primer tiempo México se mostró superior, en el segundo los albicelestes anotaron dos goles, poniendo en peligro la permanencia del Tri en la Copa del Mundo. En el Estadio Lusail los rostros eran iguales a los del político, pues los aficionados no podían disimular su desilusión.

Ante el difícil panorama que enfrenta México, el exfutbolista dio su opinión a Fox Sports, pues hasta ahora el Tricolor no ha logrado anotar un solo gol en la justa mundialista, por lo que aseguró que Argentina le haría un favor al equipo nacional al derrotar a Polonia 3-0.

El Cuau sufrió la derrota de México. Foto: Cuartoscuro.

Pero de inmediato reconsideró y ponderó que el verdadero reto es enfrentarse a Arabia Saudita, del que dijo es un equipo bien trabajado, no como cuando él les metió tres o cuatro goles en el Azteca (en el Confederaciones 1998).

"Cómo chingados le van a hacer si no meten gol. No es meter delanteros por meterlos”, dijo el exfutbolista.

Fue en ese momento cuando los reporteros le dijeron que esos goles le vendrían muy bien a la Selección Mexicana, a lo que Blanco respondió que si le dan oportunidad, él entraría al campo a jugar: "Con que me dieran 15 minutitos, doy dos pases de gol y me salgo, porque me puede dar un infarto".

Pide 15 minutos en la cancha para dar pases de gol. Foto: Caurtoscuro.

En la charla Cuauhtémoc Blanco estaba acompañado de Antonio Mohamed y Carlos Salcido, por lo que dijo que a los seleccionados nacionales actuales les hace falta algo que ellos tuvieron, pues en caso contrario van a agarrar sus maletas e irse, lo que sería un gran fracaso para la Selección Mexicana.

"Deben de tener dos bien puestotes, que se vayan para adelante, atacar y defender y se acabó”, expresó el ahora político.

El Cuau en los mundiales

Cuauhtémoc Blanco participó en tres Copas del Mundo, la primera fue Francia 98, la segunda Corea-Japón en 2022 y la tercera en Sudáfrica 2010. Jugó un total de 11 partidos, nueve de ellos como titular y anotó tres goles.

De los partidos jugados en disputas mundialistas, la Selección Mexicana con Blanco ganó cuatro partidos, empató cuatro y perdió tres. Su primer mundial lo jugó con el número 11 en su camiseta, los otros dos con el 10. El Cuau fue de los últimos grandes emblemas del Tricolor, que actualmente carece de líderes en la cancha.

