VIDEO | Una aficionada intentó bendecir a la Selección Mexicana antes de su derrota con Argentina

El futbol es un deporte que levanta pasiones y da a conocer los sucesos increíbles entre sus aficionados. Lo importante es echar mano de todo lo disponible para que el equipo gane, desde amuletos de la suerte, vestirse de un solo color y hasta invocar a las bendiciones de para que al equipo le vaya lo mejor, como fue el caso de una aficionada que persignó a los jugadores uno a uno.

La bendición a los seleccionados

A través de un video dado a conocer en redes sociales, se aprecia cómo un aficionada da la bendición a cada uno de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol. La escena se desarrolla en una pantalla de televisión, ahí cuando salen a cuadro los pupilos del Tata Martino, se observa la devoción de la aficionada para desearle suerte a cada uno de los abanderados mexicanos .

Encomendación divina. | Foto: Especial

La escena despertó diversos cometarios como " si la fe puede mover montañas, no veo porque no troncos","no sirvió la bendi", "no sirvió la bendición de la doñita". Es importante resaltar que el video, no es actual, sino de un encuentro que sostuvo el Tri en la Copa del Mundo de Rusia de 2108, sin embargo los aficionados lo retomaron para el encuentro ante el combinado de Argentina en Qatar.

México no pudo contra Argentina, otra vez

Pues al parecer ni con la evocación divina México se pudo sacudir el yugo de Argentina por cuarta ocasión en un Mundial de Futbol. Esta vez el Tri cayó por un marcador de 2 a 0 en Qatar. Con goles de Lionel Messi al 64 y de Enzo Fernández al 87, la albicelestedio cuenta de su rival en la cancha Estadio Nacional de Lusail, en un encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

México salió al terreno de juego en Lusail con la intención de esperar atrás y jugar con los nervios de su adversaria, Argentina, pero el desgaste de correr detrás del balón y la concentración necesaria para no cometer errores acabó pasándoles factura y encajó dos goles en dos acciones provocadas por fallos individuales.

Con la zurda providencial de Lionel Messi, Argentina amplió su paternidad sobre México en mundiales y se puso en carrera para los octavos de final.

