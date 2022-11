¿Comezón? Asistentes del Corona Capital alertan brote de piojos durante el festival

El Corona Capital volvió con gran éxito luego de dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19 y, para ello, tuvieron invitados especiales que se presentaron a lo largo de tres días. Aunque no todo fue felicidad para algunos de los asistentes ya que este lunes una usuaria en redes sociales alertó sobre un brote de piojos que habría comenzado tras el concierto de Miley Cyrus.

El tan esperado evento reunió a más de 90 bandas que se presentaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el pasado fin de semana, entre los más esperados estaban Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, The Kooks y Miley Cirus, cuyo concierto cerró el último día causando gran alboroto entre los fanáticos, aunque no como esperaban ya que al finalizar algunos comenzaron a sentir molestia.

“Si alguien estuvo en barricada en el show de Miley Cyrus en Corona plis chéquense por si tienen piojos o liendres, si sintieron comezón después de el show porque ya van varios casos de fans que reportan tener piojos”, escribó una usuaria en Twitter alertando a quienes estuvieron en el festival en donde los organizadores no se han pronunciado al respecto.

Los comentarios no se hicieron esperar y el supuesto brote desató un gran debate entre aquellos que aseguraron tenerlos y los que señalaron que se trataba de algo normal y que no era tan grave. “Sí, había uno que se estaba rasque y rasque, después vi a varios que estaban rascándose y me empezó a dar comezón a mí y hoy desperté con liendres”, ¿Por qué gente tan alterada? Los piojos no son porque no se bañen, es algo muy común. Es terrible, sí, sólo que es de fácil contagio”, fueron algunos de los mensajes.

Otra usuaria denunció a través de su cuenta de Twitter que una joven habría defecado en medio de la multitud durante el concierto de Boy Division, detalló que al terminar de hacerlo otro de los asistentes lo piso sin darse cuenta y fue entonces que desató caos en quienes estaban a su alrededor: “Se agachó, se ca** y se hizo la sorda dejándola en el suelo”.

La doctora Fabiola Rosalinda Villegas Navarro, coordinadora de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que la pediculosos es “una parasitosis externa inducida, ocasionada por el Pediculus humanus, que se aloja en la piel del cuero cabelludo”.

Explicó que los piojos pueden atacar a cualquier persona, aunque existe mayor posibilidad de contagio en lugares donde hay mayor concentración de personas y contacto entre sí. Los primeros síntomas son el prurito y la picazón constante. La doctora Villegas descarta que esto tenga que ver con falta de higiene, pues los piojos buscan una cabeza limpia ya que requieren oxigenación.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ciclo de vida de los piojos comienza con las liendres, los huevos que se quedan en el cabello. Al día siete el piojo nace, para el 16 comienzan a reproducirse; en el 19 la hembra empieza a poner huevos y, finalmente, el 35 mueren.

