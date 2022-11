Reportera es asaltada en Qatar durante transmisión en vivo: “Me preguntaron qué pena quería para el ladrón”

Qatar, país anfitrión para la fiesta del fútbol más grande del mundo, ha dado mucho de qué hablar en días recientes. Ahora, una reportera argentina, llamada Dominique Metzger, ha vuelto a poner los ojos sobre el país de la península arábiga, esto luego de denunciar que fue víctima de un robo mientras realizaba una transmisión en vivo del Mundial; no obstante, lo que desató furor en las redes sociales fue que la comunicadora aseveró que las autoridades le pidieron que ella eligiera una pena para el ladrón.

Fue en redes sociales que la reportera detalló toda su experiencia en Qatar. "Bueno, experiencias qataríes. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia", mencionó Metzger en sus historias de Instagram. "Aseguran que acá está todo vigilado y que van a encontrar a la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas... obviamente lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive", añadió.

Otra de las cosas que llamó la atención en este caso fue que la comunicadora dio a conocer que no fue atendida por policías varones, ya que ellos la ignoraban y parecían desinteresados en el tema; según Metzger la enviaron con uniformadas mujeres, quienes atendieron su denuncia y le pidieron que ella misma escogiera el castigo para el ladrón. "Ahí los policías hombres no te registran, no te atienden ni te ven. Te mandan a otra oficina con todas mujeres. En un momento, cuando te van haciendo la declaración, me preguntan '¿qué querés que haga la Justicia cuando lo encuentren?'", declaró.

Posteriormente, la reportera detalló que las uniformadas de Doha le aseguraron que iban a capturar al ladrón, ya que en todos lados hay cámaras de alta calidad de imagen, por lo que le solicitaron que eligiera un castigo para su agresor: “¿qué quieres que haga la justicia? Porque nosotros lo vamos a ubicar y ¿qué quieres que haga la justicia".

La comunicadora detalló lo sucedido en sus redes sociales. Foto: @domimetz

Metzger, conductora de TN, comentó que, en primer momento, pensó que estaba haciendo mal la traducción, pero que las autoridades insistían en preguntar sobre el castigo para el ladrón. "Yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran. Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas".

Finalmente, la periodista sentenció que no buscaba perjudicar al ladrón, por lo que no pidió ningún tipo de pena para el delincuente, lo único que solicitó fue que sus cosas fueran devueltas, ya que ahí tenía sus tarjetas, dinero y documentos oficiales. "Yo no quería ponerme en el lugar de la justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, aseguró Dominique Metzger.



