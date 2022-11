Insólito: joven aseguró que frustró un asalto gracias a una paloma muerta

A través de la popular aplicación de TikTok, una red social de origen chino, donde usualmente los internautas comparten videos de bailes, comida, maquillaje, comedia y storytimes. Respecto a esta última categoría, los usuarios relatan sus historias chistosas, extrañas y demás; no obstante, a menudo se vuelven virales las historias más peculiares, como el caso de una joven que detalló en la plataforma cómo se salvó de ser asaltada gracias a una paloma muerta que viajaba con ella.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok @alexramter, quien caminaba de las calles de México cuando entrevistó a una joven que se encontraba caracterizada como payasita. El tiktoker retó a la mujer a contar una historia de su vida que sí haya pasado, pero que no sea creíble. Ante los cuestionamientos de su entrevistador, la joven detalló que en una ocasión se salvó de ser asaltada gracias a que llevaba una paloma muerta entre su equipaje.

La joven dio su testimonio a un tiktoker. Foto: captura de pantalla.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, un día ella se encontraba en un parque cuando de repente encontró el cadáver de una paloma, por lo que tomó la decisión de recoger el cuerpo del animal y llevarlo a su casa para limpiarlo y estudiarlo. Así que guardó a la paloma muerta en su mochila y continúo su trayecto para tomar el transporte público.

“La puse en mi bolsa porque dije: ‘Me la voy a llevar a mi casa y voy a limpiar sus huesitos'", dijo la joven al entrevistador. Agregó que después abordó el transporte público para su casa, pero al ingresar a la combi también se subieron dos asaltantes, quienes comenzaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Durante el asalto, los delincuentes comenzaron a abrir las bolsas y mochilas de quienes se encontraban en el vagón.

La joven había recogido el cuerpo de una paloma para llevarla a su casa. Foto: especial.

Cuando uno de los delincuentes se acercó a la joven y le pidió abrir su mochila, ella no puso resistencia y mostró el contenido de su bolsa, donde destacaba, a primera vista, el cuerpo de la paloma muerta. La mujer comentó que ante este hecho los ladrones quedaron sorprendidos, por lo que no le quitaron sus pertenencias y prosiguieron a inspeccionar a los demás usuarios, sin quitarle ninguna pertenencia a la joven.

“Se sacó de onda, se sorprendió, y ya, se siguió a la siguiente persona (…) ¡No me quitaron nada!”, puntualizó la joven ante el asombro de su entrevistador. El video ya suma más de tres millones de "me gusta" y acumula 14 mil comentarios. "Me cayó bien, pero aún tengo dudas de la paloma", "me cayó bien y a la vez me da miedo" y "la salvo la paloma tendré que hacer una falsa por si acaso", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

