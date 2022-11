La gimnasta más seguida contesta a sus "haters": "Si no te gusto, está bien, pero cierra la boca"

La gimnasta Olivia Dunne ha estado en el ojo del huracán luego de diversos medios y una entrenadora aseguraron que el éxito de la chica de 20 años es por las fotos que sube a sus redes sociales y no por su talento como deportista, incluso la coach aseguró que su caso es “un paso atrás” para la disciplina. Ahora ella respondió, anteriormente también ha asegurado que todo lo ha logrado a base de esfuerzo y dedicación.

En un artículo de The New York Times se describe a la Dunne, de la Universidad Estatal de Luisiana, cuya imagen está valorada en 2.3 millones de dólares, como "una rubia con una sonrisa brillante y un físico tonificado" y citó a una instructora que la noción de centrarse en la belleza es "regresiva para las atletas".

Es una de las atletas juveniles que más dinero gana. Foto: Especial.

Dunne contestó

La joven despreció en un video a la entrenadora de baloncesto femenino de Stanford, Tara VanDerveer, a quien se le dio voz y en la descripción de ese clip sostuvo que ella sólo da pasos para adelante y en el audio se escuchaba "si no te gusto, está bien, pero cierra la boca". En otro vídeo publicado el miércoles, Dunne bromeó sarcásticamente diciendo que prefería recibir un trozo de carbón que "salir en The New York Times". Más tarde publicó una foto en traje de baño en su historia de Instagram y escribió "¿es esto demasiado?”.

Llegó a competir con la élite

La estrella nacida en Nueva Jersey participa en la gimnasia desde los tres años y ahora es una de las que más gana en el deporte universitario. Compite para la Universidad Estatal de Luisiana y rápidamente se convirtió en la atleta universitaria más seguida en internet. Llegó a formar parte del equipo de los Nacionales de Estados Unidos en 2017, sin embargo, en 2020 se alejó de la gimnasia de élite para competir a nivel universitario en su lugar, uniéndose a la Universidad Estatal de Luisiana.

Siempre le llueven halagos en sus publicaciones. Foto: Especial.

Olivia comenzó a popularizarse en las redes sociales en junio pasado después de que la Asociación Nacional Atlética Universitaria votó a favor de levantar las restricciones de nombre, Imagen y Semejanza, lo que había prohibido a los atletas universitarios beneficiarse de sí mismos.

SIGUE LEYENDO...

¿Kim Kardashian abusó del Photoshop? Por esta razón la acusan de haber editado una foto

Gracias a OnlyFans una joven dejó su trabajo en un call center y ahora es millonaria