VIDEO: una combi sin placas no dejaba bajar a una mujer en Neza y un hombre grabó el angustiante momento

La inseguridad a la que se exponen miles de mujeres a diario cuando salen a hacer sus actividades cotidianas las llevan a tomar medidas adicionales para sentirse más seguras, sin embargo, hay momentos en que es difícil conocer las intenciones de la otra persona, pues no se sabe si pretenden concretar un secuestro, un asalto u otro tipo de ilícito. En este contexto, en redes sociales comenzó a circular un video grabado luego de que presuntamente el conductor de una combi intentó secuestrar a una mujer en el Estado de México.

En video compartido dentro de un taxi por el usuario de TikTok angel_araujo12 se puede ver al usuario grabando a la combi desde el interior de un auto en una vialidad de Valle de Aragón 1era Sección, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, de acuerdo con lo que menciona, presuntamente era la última pasajera en el transporte público.

De acuerdo con el usuario, la combi no llevaba placas. | FOTO: TikTok @angel_araujo12

En ese momento se escucha a un hombre preguntar "se la quería llevar ¿no?" y en la conversación se escucha que supuestamente, la chica estaba gritando, por lo que el usuario agregó: "afortunadamente no pasó a mayores, la chica empezó a gritar y la gente auxilió a la muchacha, la combi no traía placas y era de transporte público".

El conductor y el hombre que grabó el video hablan sobre alcanzar y detener al conductor de la combi, sin embargo, uno de ellos menciona que el sujeto no es de la zona, pero además, se percatan de que no hay patrullas cerca para denunciar lo que acababan de presenciar.

Ante la incertidumbre de no saber qué hacer, deciden no arriesgarse, porque uno de ellos asegura que se dará a la fuga y sin elementos de policía, sería difícil lograr algo. No obstante, se nota el enojo y la impotencia de ambos hombres al darse cuenta de que la joven pudo haber sido secuestrada a plena luz del día.

Los testigos no encontraron patrullas cerca de la zona. | FOTO: TikTok @angel_araujo12

Entre los comentarios se pueden leer testimonios de personas que han vivido algo similar: "Así le pasó a mi hermana, gracias al destino ella hablo por teléfono, rompió una ventana y gritó pidiendo auxilio, desafortunadamente para Coacalco no fue suficiente y los dejaron libres" escribió un usuario, mientras que una usuario dijo que cuando se percata de que en el transporte público se quedará sola, se baja junto con la última persona, pues prefiere pagar otro pasaje y subir a una unidad en donde haya más gente.

Por otra parte, una mujer mencionó que los taxis que están afuera del Metro Nezahualcóyotl han evitado que se lleven a varias chicas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Sin embargo, otro lamentable testimonio de una usuaria fue compartido en la sección de comentarios. "Cuando tenía 14 me pasó, me iba a quedar sola en una combi, pero pedí bajar de último momento. El conductor no me dejó bajar hasta que le diera un beso, y lo hice con la desesperación de que no me dejaban abrir la puerta, igual tuve que forcejear para abrirla luego de, de puro milagro no pasó más" refirió.

