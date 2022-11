Una mujer saltó del camión en Periférico porque el chofer se negó a bajarla: "Salgo con golpes, pero viva"

La inseguridad que sienten miles de mujeres al viajar solas ya sea en transporte público, taxi o incluso en su propio auto es cada vez mayor debido a lo que ha acontecido en el país sobre secuestros, violaciones e incluso asesinatos. Por esta razón, muchas de ellas se han visto en la necesidad de optar por medidas de seguridad adicionales para evitar situaciones de este tipo y en la mayoría de los casos, es el miedo a desaparecer lo que las lleva a cometer actos arriesgados, como el caso de una mujer que a través de Twitter compartió su experiencia en un camión esta mañana sobre Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La usuaria identificada como Monserrat Padilla, politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) compartió la experiencia que vivió este martes cuando viajaba sobre Periférico: "Hoy tuve que saltar de un camión en Periférico, a la altura de Toreo, porque el chofer no me quería dejar bajar. Dos conductores se bajaron en ese instante para auxiliarme" escribió.

La usuaria compartió la terrible experiencia con un chofer de una unidad de transporte público. | FOTO: Twitter @MonPadillaM

Asimismo, agregó que salió "con buenos golpes, pero viva" y destacó que hay quienes no tienen esa suerte, finalmente, cerró su tuit con una frase que muestra su hartazgo frente a lo que tuvo que vivir en la desesperación y miedo de que se le negara descender de una unidad de transporte público: "Ya basta de vivir así".

La respuesta de las autoridades

En las fotografías que acompañó con el tuit, se puede ver su pie sumamente inflamado asimismo, se ve que está usando una silla de ruedas. El la otra imagen se aprecia su mano con lo que parece ser sangre seca derivada de la caída que sufrió. Hasta el momento se desconoce si la unidad se encontraba en movimiento y la velocidad a la que iba, sin embargo, esta acción forma parte de lo que tienen que vivir las mujeres cuando se encuentran en peligro buscando ponerse a salvo.

Su pie resultó herido tras la caída. | FOTO: Twitter @MonPadillaM

Ante este hecho, la Secretaría de Movilidad (Semovi) le respondió a través del mismo canal y lamentó la situación que vivió, por lo que le pidieron ponerse en contacto a través de mensaje privado para poder atenderla. Asimismo, el tuit se llenó de mensajes de apoyo y solidaridad a la politóloga tras lo que vivió, en su mayoría, de mujeres.

El terror que viven miles de mujeres a diario

En México, el alza de feminicidios ha obligado a las mujeres a ser más cuidadosas y así, evitar ser víctimas de este tipo de delitos o bien, de violaciones o desapariciones. Algunas de las medidas que toman al viajar solas en taxis o autos de aplicación es compartir la ubicación en tiempo real e informar a alguien de confianza sobre su trayecto y así, ante algún evento inesperado, saber en donde encontrarlas.

Lidia Gabriela perdió la vida al caer de un taxi. | FOTO: Especial

Pero en ocasiones, la inseguridad rebasa cualquier límite y hay mujeres que aseguran que los conductores se han negado a dejarlas bajar de la unidad, provocando terror en ellas y tomando acciones que ponen en riesgo su vida, como el caso de Lidia Gabriela, quien se arrojó del taxi, el cual iba en movimiento sobre la calzada Ermita Iztapalapa provocando su muerte al golpearse contra el pavimento. De acuerdo con las primeras versiones, el chofer no la dejó descender al llegar a su destino, además de que tomó otra ruta.

Otro caso reciente es el de dos mujeres que aseguraron que el chofer no las dejaba bajar del taxi y el momento fue captado por un usuario de redes sociales, quien entrevistó a una de ellas: “Vamos a San Mateo en Xalpa y se vino por acá, y no nos quería hacer la parada (...) yo ya me iba a aventar, pero dije mi hija se queda”, mencionó una de las mujeres que se dirigía a Xochimilco en un taxi de la Ciudad de México.

