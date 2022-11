VIDEO | Se desata pelea campal entre fanáticos en pleno concierto de Rosalía

Rosalía ha logrado conquistar al público en Estados Unidos con su "Motomami World Tour” y aunque para la cantante española ha significado un rotundo éxito no fue lo mismo para algunos asistentes, pues han ocurrido algunos incidentes tanto fuera como sobre el escenario y entre ellos destaca la pelea campal que se desató en plena presentación.

La intérprete de "Bizcochito" se ha convertido en un referente del género urbano y gracias a su talento vocal cada uno de los recintos en los que se presenta lucen abarrotados, aunque no ha evitado la polémica durante sus conciertos y algunos momentos la han llevado a enviar contundentes mensajes a sus fans sobre el comportamiento que pueden tener algunos.

Como ocurrió durante su concierto en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, donde dos personas del público comenzaron una pelea a la que pronto que sumaron más asistentes convirtiéndose en una fuerte riña, pues en un intento por intentar mediar y detenerlos también lanzaron molestos algunos golpes.

Aunque el video se hizo viral recientemente, todo indica que la pelea ocurrió el pasado 4 de octubre ya que es la fecha en que Rosalía se presentó en San Francisco. En el clip que dura casi un minuto se puede ver a dos sujetos de negro iniciando una pelea, de inmediato se suma una mujer que habría intentado defender a uno de ellos y de inmediato quien está junto a ella intenta tranquilizarla.

La cantante española no se pronunció al respecto y tampoco se sabe cómo concluyó el conflicto, sin embargo, hasta el momento los organizadores del concierto no reportaron a personas lesionadas por lo que todo habría terminado en una riña de la que Rosalía no estuvo enterada.

Incidente en concierto de Rosalía

Esta no es la primera vez que ocurre un incidente durante un concierto de Rosalía, pues el 2 de octubre durante su show en el Cat Coast Credit Union Amphitheater de San Diego también pasó algo con uno de los fanáticos y en aquella ocasión la cantante no pudo ocultar su molestia por lo que luego lanzó un mensaje con una petición especial.

Todo sucedió cuando Rosalía terminó una de sus canciones y era ovacionada por el público, pues uno de los presentes le lanzó un ramo de flores blancas que lograron golpearla directo en el rostro. Aunque la intención del fan no era lastimarla sí dejó en shock a la voz de “Con altura” quien le apuntó con las manos simulando que le lanzaba una flecha.

Luego de ello, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Por favor no tiréis cosas al escenario y sí sois tan motomamis que las tiras, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias”.

