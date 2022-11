Venus y Mercurio entran en Sagitario, así afectarán a los signos el 16 de noviembre

Esta semana la Luna está menguando por lo que el color ideal para usar del 14 al 18 de noviembre es el rojo que evoca la ambición, vitalidad, arrojo y te ayudará a poner esa nota de intensidad para pisar fuerte y no pasar inadvertido. Además es momento de prepararnos para los cambios que vienen para todos los signos del zodiaco, pues Venus y Mercurio entran en Sagitario el 17 de noviembre.

La astróloga española Esperanza Gracia nos dice las mejores predicciones de los horóscopos para este evento que tendrá mayor impacto sobre algunos signo, entérate cómo te afectará esta semana que por la Luna Menguante puede que te sientas sin fuerza y te cueste alcanzar tus propósitos.

El Cuarto Menguante, el día 16, en el signo de Leo es una energía muy renovadora que puede traer algún cambio a nuestra vida. Venus y Mercurio ingresan esta semana en Sagitario, y los signos de fuego Aries, Leo, Sagitario- van a brillar por su inteligencia y seducción.

Venus y Mercurio entran en Sagitario, así afectará a los signos del zodiaco

Piscis

La suerte va a ser tu gran aliada, y lo que antes tenías en contra ahora se va a poner a tu favor. Permanece atento a las oportunidades que pueden surgir y deja que tu intuición te guíe, que no se equivoca. Tendrás ideas creativas que mejorarán tu economía.

Acuario

Necesitas reflexionar sobre alguna situación que te agobia porque ahora es el momento de tomar las medidas necesarias y de impulsar cambios que te ayudarán mucho. Vas a estar muy generoso, y tendrás buena sintonía con la gente que te rodea.

Capricornio

Tienes ahora mismo tantos frentes abiertos que hasta tu salud puede resentirse. Tú sabes mejor que nadie suavizar las tensiones, así que no decaigas y escucha lo que tienen que decirte los que te rodean porque van a estar bastante acertados con sus consejos.

Sagitario

El ingreso de Venus y Mercurio en tu signo, los días 16 y 17, va a iluminar tu vida… Tu inteligencia y tu carisma estarán muy potenciados, y si algo te ha robado la sonrisa ahora podrás solucionarlo. Te comunicarás con sinceridad y serás complaciente con los tuyos.

Escorpio

Muchas felicidades, si cumples años. Con el tránsito del Sol por tu signo, tienes por delante días muy favorables en los que pueden llegar a tu vida agradables sorpresas. Es un buen momento para entablar relaciones duraderas y de fuerte cercanía.

Libra

Céntrate en lo que deseas y no te dejes llevar por la indecisión ni las dudas porque la energía astral es muy favorable contigo y te ayuda a avanzar en tus planes. Aléjate de la rutina para tener una visión más positiva de la vida. Tus días mágicos son el 19 y 20.

Virgo

Estás decidido a iniciar distintas acciones q mejoren tu vida, pero es posible q te sientas inseguro y no sepas cómo llevarlas a cabo. La Luna en tu signo, los días 17 y 18, viene en tu ayuda para q no te rindas y lo consigas. No permitas que tus temores te frenen.

Leo

Bajo el influjo del Cuarto Menguante en tu signo, es momento de dar por finalizada una etapa y prepararte para comenzar otra nueva, sin que los fantasmas del pasado te perturben. Puede que alguien de tu entorno esté pasando un momento delicado y tú vas a ser un gran apoyo.

Cáncer

El Cuarto Menguante puede traerte novedades que mejoren tu vida. No tengas miedo a lo nuevo porque un cambio de rumbo te va a venir de maravilla. Hay buenos augurios para ti en el amor. Momento favorable para comprometerse y mantener una relación estable.

Géminis

Te vas a organizar muy bien y planificarás con antelación y orden cualquier cosa que tengas que hacer, y los resultados serán fabulosos. En tu tiempo de ocio puedes conocer a gente con la que vas a congeniar. No te quedes en casa…

Tauro

La vida te va a traer nuevos retos, pero tú vas a pisar fuerte y los vas a afrontar con decisión porque vales mucho y vas a triunfar. Puedes vivir buenos momentos en el amor si sales de tu caparazón y das rienda libre a tus sentimientos.

Aries

A partir del día 16 vas a recibir una energía astral muy positiva. Si no eres feliz con lo que tienes, ahora es el momento de cambiar y buscar nuevos horizontes. Tus asuntos prosperarán, pero evita la precipitación y no dejes ningún cabo suelto.

