Son los más insensibles: estos son los 2 signos zodiacales que nunca lloran en público

Cada signo zodiacal posee ciertas características y cualidades únicas y muy específicas que forman parte de su esencia y también dependiendo de su elemento correspondiente que es el agua, el fuego, el aire y la tierra y que sabiendo sobre estos, se puede conocer más acerca de las personas, específicamente sobre su personalidad y carácter.

También es importante recordar que de acuerdo con la astrología tradicional el signo asignado es a partir de tu fecha de nacimiento, siendo el orden de esta manera: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Piscis; cada uno de estos posee ciertas características esenciales natas, las cuales puede ir desarrollando, intensificando o disminuyendo con el paso del tiempo.

Hablaremos a continuación de ciertos signos del zodiaco que suelen aguantar las ganas de llorar para no mostrarse débiles ante los demás, aunque esto pueda perjudicar y ser considerados como personas muy poco sensibles.

Nunca lloran ni se deprimen

Uno de estos signos es Leo, el cual posee un gran orgullo, lo cual no le permite mostrarse débil ante los demás aunque en realidad sus sentimientos están a flor de piel y los está viviendo intensamente; es un ser muy sensible pero que prefiere no mostrarse como tal para que no abusen de él.

Este signo sabe crearse una fuerte coraza para no permitir que los demás sepan que es débil pues esa idea le aterra y prefiere reprimir sus sentimientos por heridas o traiciones.

Los signos y sus características

Otro de estos signos es Cáncer, el cual a pesar de tener una gran sensibilidad ante los demás y una gran empatía en momentos caóticos prefieren mostrarse como personas muy tranquilas capaces de afrontar hasta el peor problema, aunque en realidad por dentro lloren y tengan una fuerte crisis.

Los regidos por este signo suelen mostrarse en la mayoría de las ocasiones como una persona muy alegre y capaz de entender cualquier situación; rara vez sienten la suficiente tristeza como para ponerse a pensar y dejar que sus sentimientos salgan a través de las lágrimas.

Los signos zodiacales que no comparten lo que sienten. FOTO: Freepik

