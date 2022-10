Tremendas máquinas de placer: 5 signos del zodiaco que son los mejores amantes en la cama

Aunque es octubre, el tiempo de aquellos que están bajo el signo de Libra está por finalizar, por lo que estamos a un par de días de iniciar la temporada de Escorpio, sí, aquellos que nacieron entre 23 de octubre y el 21 de noviembre; sin embargo, existen algunos signos del zodiaco que tienen algunas características mejor desarrolladas, y otros que podrían potencializarla durante este mes.

Por supuesto, la energía sexual es una peculiaridad muy personal que cada individuo lo expresa a su manera y en su mejor momento. Por el contrario, en el mundo de la astrología se han clasificado a los signos del zodiaco que son mejores amantes en la cama, los más pasionales y por supuesto, aquellos que dejan todo en la batalla del amor.

Algunos signos del zodiaco te dejarán sin aliento Foto: Pexels

No solo se trata de ser creativo, sino de sentir ese cosquilleo en el momento del acto y de hacer que el tiempo vuele. Por ello, a continuación te presentamos a los cinco signos que siempre tienes que darte una oportunidad, ya que te harán vivir una experiencia inolvidable, salir de tu zona de confort y vivir una nueva experiencia entre las sabanas.

Los 5 signos mejores en la cama

1. Escorpio

Sin duda y en el marco del signo que está por entrar en estos días, ESCORPIO, es uno de los más intensos y pasionales que hay. Es una persona extrovertida, dedicada, que vive a su vida al 100 kilómetros por hora, vaya, demasiada intensidad. Es por eso que en la cama son más atrevidos y tendrán mucha creatividad que no sabrás de dónde vino, además, el miedo a probar cosas nuevas no existe; disfrútalo al máximo.

Lo monótono no es lo suyo, ya que probarán nuevas posturas en la que no podrás verlos a los ojos, -y no será necesario-, puesto que te harán cerrarlos inconscientemente y con ello, tienen una cierta esencia de sensualidad y misterio que te hará pedir un round más.

2. Sagitario

Aunque sea difícil de creer, SAGITARIO está un poco cerca de entrar a su zona, está impaciente y al ser un signo lleno de vida y energía, es un espíritu aventurero. Le fascinará probar cosas nuevas en la intimidad, pero cuidado, lo primero en que se fijará es si hay o no química, el acto sexual es un reto para ellos.

3. Aries

Las persona nacidas bajo el signo de ARIES, son muy pasionales y entregadas en la cama, claro, adoran las nuevas posturas y aquellas que tienen iniciativa, no las clásicas que son un cliché. Poseen mucha energía, son determinados y contundentes en lo que buscan y desean, por ello, la vergüenza no está en su vocabulario.

Aries te dejará con las piernas temblando Foto: Pexels

4. Tauro

La calentura de aquellos que nacieron bajo el signo de TAURO, no podrás apagarlos ni con una cubetada de agua helada cuando ya encendiste su pasión, no hay marcha atrás, prepárate para sentir toda la locura romántica que desencadenarán en las sábanas; son demasiado complacientes y harán todo lo posible por no dejarte descansar, un round más se vuelven eternos.

Tauro es un romántico frenético Foto: Pexels

5. Leo

Para los signos que nacieron bajo el signo de LEO, se atreverán a todo lo que le propongas y disfrutarán cada loca idea que tengas en tu mente y lo mejor de esto, te cederán todo el control para hacerte sentir dominante sin perder esa energía que ellos poseen. entregadas 100 por ciento a sus parejas.

Escorpio es uno de los mejores amantes Foto: Pexels

