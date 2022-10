Kobe Bryant: la poco conocida vida del ganador de 5 anillos de la NBA en Italia será llevada al cine

El director de cine, Jesús Garcés Lambert, realiza un nuevo documental, “Kobe, una historia italiana” que narra la vida del basquetbolista Kobe Bryant y la etapa de su infancia en Italia.

“Tenía que ser una historia en Italia, contada sólo en Italia y sobre sus años aquí, para mí es una película sobre la memoria, sobre la amistad, sobre esos años que te forman de los seis a los trece años, para mí era muy importante hacer una película sobre la amistad”, expresó el cineasta mexicano Jesús Garcés.

Para Jesús Garcés, cuando le hablaron del proyecto, inmediatamente empezó a investigar y mirar entrevistas de Kobe Bryant en italiano, lo cual, dejó muy sorprendido al mexicano el escucharlo hablar “un italiano perfecto, para quien no vive en Italia quizás no entiende el efecto, pero es muy potente”.

El deportista vivió durante varios años en Italia, posteriormente se mudó a Estados Unidos.

Cómo es que llega Kobe Bryant a Italia?

-Su papá era un jugador que era bueno pero no para quedarse en la NBA, lo ficharon en un equipo en Rieti que es un pueblito, una ciudad chiquita en el norte de Roma, después se fue a Regio Calabria que es en la punta de la bota, donde había problemas de “La ‘Ndrangheta", que es la mafia Calabrese, después se fue a Pistoia que es Toscana, y al final terminó sus dos años en Regio Emilia siempre siguiendo a su papá que jugaba. Esos años eran interesantísimos aquí en Italia, porque es una Italia que ya no existe, era una Italia rica, que soñaba, tranquila-.

El documental es un viaje a los años 80, donde Kobe Bryant soñaba con ser jugador de la NBA, pero la historia no se centra en su aprendizaje como basquetbolista, la esencia es el círculo que rodeó al penta-campeón de la NBA con los Lakers de Los Angeles.

Cuál crees que hubiese sido la opinión de Kobe Bryant al ver este documental?

-Yo creo que el documental le hubiera encantado, porque fue contar lo que para él fue tan importante Italia, y fue por esto, porque era una Italia feliz, de las plazas, de los chicos a los nueve años podías salir jugando. Él regresó a Italia hasta hace algunos años en Pistoia para hacer una filmación, y él pidió hacer algunas imágenes como él se recordaba, pero ya no era la misma Italia, y esas imágenes no reflejaban lo que él decía-.

Yo reconstruí algunas cosas, basándome en lo que era ese lugar, yo creo que para él hubiera sido un regalo, para volver a vivir lo que él vivió, con las personas que lo vivieron, mis protagonistas son las personas, sus amigos-.

El director hizo una investigación profunda sobre la infancia del atleta

Qué fue lo más difícil en la realización del documental?

-Lo más complicado fue encontrar material audiovisual, busque en los negocios que se dedicaban a grabar las fiestas de las escuelas, y así encontré varias cosas. De hecho una de las cosas más difíciles fue encontrar quién decía la verdad, cuando tienes que ver con un personaje tan importante como Kobe Bryant, y que es reciente, todos eran amigos de Kobe.

Qué es lo que te deja esta historia?

-Me deja una sensación de gran amor que a los cinco día llegó al segundo lugar después del Señor de los Anillos como la película más vista, en muchas personas famosas, deportistas, cantantes famosos han escrito comentarios muy bellos, diciendo que esto no es una película de basquet, si no de amistad, sobre la memoria-.

Jesús Garcés Lambert, director de cine con más de 25 años de vivir en Italia, dedicado a contar la historia de personajes como Caravaggio, Leonardo da Vinci, Danta Alighieri, ahora fue el turno de uno de los jugadores más importantes de la NBA, narrando la vida de un niño que soñaba con sus amigos en Italia, donde podía estar en la plaza tomando helado con ellos que lo llamaban solamente Kobe.

“Cada vez que regresaba a Italia, Kobe los llamaba, y se escapaba, venía hacer promoción de una marca deportiva y hablaba a sus amigos para verse, a comer una pizza, él siempre lo dijo, los últimos amigos que tuvo en la vida, fueron los amigos italianos, sus amigos en Italia lo llamaban Kobe, para el resto del mundo era Kobe Bryant y eso es precioso, yo cuento Kobe, no Kobe Bryant”.

Se trata de uno de los documentales más ambiciosos sobre el exintegrante de los Lakers.

