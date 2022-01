"Feliz cumpleaños, perrito": hombre festeja a sus perros en plena calle y las redes están llorando

Las redes sociales combinadas con perritos siempre causan revuelo, y más cuando se trata de historias conmovedoras, como la de este hombre, quien festejó a sus canes en plena calle y fue captado por una cámara. Ahora el video se ha convertido en viral y las redes están llorando por las tristes imágenes.

En Twitter ha comenzado a circular por diversas cuentas un video que, según han revelado los usuarios de esa red social, ya ha generado el llanto de muchos, pues en este se muestran conmovedoras escenas con las que se comprueba que los perros son el mejor amigo del hombre.

Hombre festeja a sus perros en plena calle y conmueve las redes

Una de las primeras cuentas en difundir las imágenes fue la de Camilo Andrés Cárdenas Garzón (@camcardenas98), "mensajero de noticias, comunicador y realizador audiovisual", según se describe en su perfil de Twitter, donde también da a conocer que es de origen colombiano.

Cárdenas Garzón publicó este viernes el video en el que se muestra al hombre que festeja con sus perritos en plena calle, el cual acompañó del siguiente texto: "Él es "Choco", un habitante de calle de #Bucaramanga. Siempre se le ha visto acompañado de sus peludos. Por personas como él es que debemos cambiar esta injusta sociedad".

Aunque no da más explicaciones sobre el video, agradece a quien lo grabó, y pide que si lo conocen hagan mención de su nombre. El clip pronto comenzó a replicarse, y otras cuentas ya lo han posteado, recibiendo cientos de comentarios, y miles de "me gusta" y reproducciones.

En las imágenes, se ve a un hombre sentado al pie de unas escaleras, acompañado de sus dos perritos, a quienes les ha colocado gorros en forma de cono, comunes en los festejos de cumpleaños. Luego se ve como el joven, identificado como "Choco", saca de una bolsa un pequeño pastel, al cual le coloca unas velas, para después cantar la canción de "Feliz Cumpleaños".

Internautas lloran por el tierno video

"No quería llorar pero al verlo secarse los ojos los míos ya no aguantaron. La persona que es buena con los animalitos tiene un alma pura, ojalá alguien le ayude a ese muchacho de alguna manera", Se merece TODO, y aún así creo que sería poquito", y "Que brutal el video se me salieron las lágrima de varón Bro", son sólo algunos de los comentarios que ya se pueden leer.

En un segundo clip que fue publicado en una cuenta de Facebook, un influencer de Bucaramanga, en Colombia, de nombre David Guerrero, se dio a la tarea de buscar a este hombre, quien le confirmó que uno de sus canes había cumplido años, y fue por eso que realizó la celebración, misma en la que se le vio limpiarse algunas lágrimas.

