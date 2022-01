Horóscopo chino: 3 signos que definitivamente NO encontrarán el AMOR este 2022

Falta menos de un mes para que el mundo celebre el año nuevo chino, el cual no es el mismo día que el de la cultura occidental, y se celebrará el 1 de febrero próximo; ese día millones de personas alrededor del mundo despedirán al signo del 2021, el Buey, y darán la bienvenida al Año Nuevo del "Tigre de Agua", animal que regirá todo el 2022 y parte del 2023.

Según el horóscopo chino el 2022 el Año del "Tigre de Agua" simboliza el determinismo, la espontaneidad y la novedad, no obstante, también se esperan cambios imprevistos y desarrollos sorprendentes para los 12 signos que conforman el horóscopo chino. Como ocurre cada año, habrá algunos signos a los que les irá mejor que a otros, y esto abarca los diferentes ámbitos de sus vidas.

Todos los signos deben ser especialmente cuidadosos durante el "Año del Tigre" 2022, pues incluso muchos pudieron darse cuenta que su circunstancia personal ha sufrido cambios drásticos desde hace ya arias semanas, cuando diversas situaciones comenzaron a invertirse de la noche a la mañana. Por ello no debe sorprendernos que algunos signos del zodiaco tengan la fortuna de tener golpes de buena suerte en los siguientes meses.

¿Qué depara el Año Nuevo del "Tigre de Agua"?

Todos los signos deben ser especialmente cuidadosos durante el Año del Tigre 2022. FOTO: Especial

De acuerdo con el horóscopo chino, este 2022 se será un año relacionado con el Tigre, animal que corresponde a todas aquellos nacidos en los años 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, etc., por lo que el siguiente ciclo anual se le ha denominado "Año del Tigre de Agua" (elemento chino y Feng Shui correspondiente al 2022), y simboliza el fin de muchos de los males que han aquejado recientemente a la humanidad. Además, se espera prevalezca en todo momento la valentía, la paciencia, pero también la confrontación, características propias del signo Tigre.

Un año del Tigre a menudo se relaciona con un renacimiento del dinamismo, el cual se centra en el progreso y la ambición; ese ímpetu que distingue al signo Tigre conduce a todos a muchas aventuras, ya sea para bien o para mal. No obstante, sus energías, para este año que está por venir, están relacionadas con el elemento agua, desde la cosmovisión del feng shui. Cabe destacar que el ardor natural del Tigre se materializa con la reestructuración, la inteligencia intuitiva y la curación, es decir, tiene una gran capacidad para afrontar las dolencias sicológicas.

¿Cómo les irá a los signos en el amor?

El ardor natural del Tigre se materializa con la reestructuración, la inteligencia intuitiva y la curación. FOTO: Pixabay

El nuevo ciclo anual que comenzará con el Año Nuevo Chino traerá nuevas oportunidades para muchos signos, sin embargo, no será así en todos los aspectos para todos, ya que por ejemplo, en lo que respecta al amor y las relaciones de pareja, no todos los animales que conforman el horóscopo chino tendrán la misma suerte pues hay al menos tres de ellos que definitivamente no encontrarán el amor en este 2022.

CERDO: Los nacidos bajo este signo del zodiaco chino corresponden a los años 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031, y si bien enfrentarán este nuevo ciclo con mucho valor y entusiasmo, características que se convertirán en sus mejores compañeros de viaje, en lo que respecta a las relaciones de pareja no les irá tan bien, ya que solo los distraerán de su realidad, por ello se les recomienda que traten que el enamoramiento no distorsione lo que ocurre en su entorno ni que idealicen a sus prospectos de pareja, ya que se pueden llegar a frustrar.

CABRA: Corresponde a aquellas personas que nacieron en los años; 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027, para quienes este 2022 traerá diversos cambios de planes, sobretodo en lo que concierne a temas del amor y de relaciones de pareja. Por lo que pronto se darán cuenta que muchos de los objetivos, y expectativas, que se han formado no coincidirán con la realidad. Esto llevará a muchos a dar término a romances que hayan iniciado.

BUEY: Los nacidos en el signo del "Buey" (años 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020) la tendrán difícil para encontrar el amor en este 2022, ya que si se hacían expectativas por hallar al fin al amor de tu vida, se les anticipa que no será así y que, por el contrario, tendrá nuevas y divertidas experiencias que lo mantendrán ilusionado, pero sin la posibilidad de concretar algo más serio, por ello se les invita a no frustrarse y, por el contrario, disfrutar de todas aquellas oportunidades que se les presenten.

