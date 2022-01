Acertijo Visual: Encuentra la palabra Fresa en menos de 5 segundos; sólo 1 de cada 10 lo logra

Los retos visuales son una gran oportunidad para relajarnos, divertirnos y para presumir de nuestras habilidades. Además, en redes sociales se han hecho virales diferentes tipos de retos y algunos son tan complicados que sólo una pequeña parte de la población puede resolverlos.

En este caso te tenemos un reto visual en el que necesitas paciencia, velocidad y talento. En la imagen se ve una especie de sopa de letras, en donde contiene diferentes palabras con significados conocidos y otras que no tienen ningún significado en el castellano. El reto consiste en encontrar la palabra intrusa, es decir, la palabra Fresa. Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar la palabra que buscamos.

Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes cinco segundos para responderlo. No mires la respuesta si aún no lo has intentado.

Tienes 5 segundos para encontrar la palabra Fresa

¿Encontraste la palabra intrusa en 5 segundos?

¿Pudiste encontrar la palabra Fresa en el tiempo establecido? Si no lo has logrado, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 5 segundos.

En la parte de abajo te pondremos la solución al reto visual. La palabra Fresa se encuentra en la séptima fila, contando de abajo para arriba. Aunque parece difícil, una vez que la ubicas es muy claro en dónde se encontraba la palabra intrusa.

Con un poco de concentración y atención era posible encontrarla. Así que, ya sabes cómo resolver este problema y en caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 10 por ciento de los que sí lo consiguieron.

La palabra Fresa está en la parte de abajo de la imagen

