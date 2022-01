Disney le responde a Peter Dinklage tras críticas al remake de “Blancanieves”, ¿desaparecen personajes?

Disney ha sido blanco de polémica en más de una ocasión por los personajes de sus clásicos que regresan al cine con live action, esta vez fue Peter Dinklage quien cuestionó la forma obsoleta en la que podría retomarse a los personajes de los siete enanos en “Blancanieves”.

El actor, que interpreta a Tyrion Lannister en "Game of Thrones”, aseguró que existe "hipocresía" en el casting y en la cinta pues aunque Disney ha cambiado algunos de sus personajes con la intención de ser más inclusivos no sucede lo mismo con los de los enanos en “Blancanieves”, lo que no ayuda a cambiar los estereotipos sobre el enanismo.

Al respecto, un portavoz de Disney aseguró a Deadline que cuentan con asesores culturales para la adaptación de sus clásicos al live action, en el caso de “Blancanieves y los siete enanos” se ha consultado a miembros de la comunidad de enanismo.

Disney responde a Peter Dinklage por críticas a "Blancanieves". Foto: Facebook

“Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo”, dijeron a Deadline añadiendo que conforme avance la producción se revelarán más detalles.

¿Reemplazarán a los enanos?

Durante su participación en el podcast de Marc Maron, el actor cuestionó el casting y la trama de la nueva producción de Disney pues aseguró que de mantener la línea de la película estrenada en 1937 su lucha por terminar con los estereotipos sobre el enanismo habrán sido en vano.

“Estaba un poco sorprendido cuando estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero todavía estás contando la historia de ‘Blancanieves y los Siete Enanos’. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí”, detalló.

Todo indica que podría haber cambios en “Blancanieves”, pues Deadline anunció la participación del actor Andrew Burnap con un personaje masculino que se habría creado para esta versión, aunque Disney no ha dado detalles ni mencionado si se tratará del príncipe o el cazador.

Por otra parte, The Wrap señaló que tuvo acceso a las hojas del casting y que en ellas describen a los enanos como “criaturas mágicas”, por lo que se estarían buscando actores que presten su voz para estos personajes.

