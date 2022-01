RETO visual: Encuentra al duende triste en menos de 10 segundos

Para resolver el test visual de hoy deberás poner mucha atención y hacerlo muy rápido. En la imagen de abajo deberás encontrar un objeto intruso y resolverlo en el tiempo establecido.

Para este acertijo viral tendrás que demostrar tu nivel de observación. En la imagen de abajo se ve una serie de duendes, con sombreros de color verde con rojo y también hojas debajo de sus rostros. Casi todos los duendes están sonriendo, pero hay un intruso que no está tan feliz.

El reto consiste en encontrar al duende que está triste. Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar al duende intruso. Recuerda que tienes 10 segundos para resolverlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

Tienes 10 segundos para encontrar al duende triste

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste al duende triste?

Si aún no has encontrado al duende triste, vuelve a intentarlo antes de ver la solución en la parte de abajo. Intenta lograrlo en menos de 10 segundos.

En la imagen de abajo podrás ver en dónde está el duende triste. Observa la penúltima fila y verás que está circulado el duende que no está sonriendo, al contrario, está triste.

Así que ya sabes cómo resolver este problema. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió en el tiempo establecido.

El duende triste estaba en la parte de abajo de la imagen

FOTO: El Heraldo de México

