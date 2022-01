TEST visual: Encuentra la silueta que va con la imagen del Taj Mahal, sólo el 5% lo consigue

Hoy en día es muy común encontrar retos visuales en Internet. Algunos piden encontrar una palabra específica, otros un objeto escondido entre muchos más. Pero nuestro reto visual de hoy es muy especial, porque para lograrlo deberás comparar tres imágenes para resolverlo.

Para este acertijo viral tendrás que demostrar tu nivel de observación. En la imagen se ve un dibujo del Taj Mahal de la India y también otros tres en donde sólo está trazada la silueta. El reto consiste en encontrar las dos imágenes que coinciden entre sí.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar la silueta que coincide con el edificio completo. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 5 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

¿Cuál es la silueta que coincide con la imagen del Taj Mahal?

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste la silueta que coincide con la imagen?

Si aún no has encontrado la silueta que coincide con la imagen, vuelve a intentarlo antes de ver la solución en la parte de abajo. Intenta lograrlo en menos de 5 segundos.

En la imagen de abajo podrás ver las tres imágenes y te mostramos cuáles son las dos que coinciden. Observa que la imagen completa coincide con la opción A. Aunque son muy parecidas, hay pequeños detalles que harán que te des cuenta que la original y la A son las que coinciden.

Así que ya sabes cómo resolver este problema y ya se lo puedes compartir a tus amigos y familiares. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió.

La primera opción es la que coincide

FOTO: El Heraldo de México

