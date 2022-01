Reto visual: Encuentra el As de corazones en 5 segundos, sólo el 5% lo consigue

En redes sociales se han hecho virales diferentes tipos de retos y acertijos visuales. Nuestro reto visual del día de hoy es muy especial, porque para lograrlo tendrás que buscar en todos los rincones de la imagen y encontrar el As de corazones que está perdido entre todas las cartas de diamantes.

Para el acertijo que ayudará a probar tu concentración y observación necesitas velocidad y agilidad mental. En la imagen se pueden ver muchas cartas con un As de diamantes. Pero entre todos estos elementos hay una carta que tiene un As de corazones. El reto consiste en encontrar la carta con el As de corazones.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar la carta con el As de corazones. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 5 segundos para resolverlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

Tienes 5 segundos para encontrar el As de Corazones

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste el As de corazones?

Si aún no has encontrado el As de corazones, vuelve a intentarlo antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 5 segundos.

La carta que buscamos se encuentra en la parte media del lado izquierdo. Le pusimos un círculo de color negro para que puedas verlo, en caso de que no hayas logrado el reto.

Así que ya sabes cómo resolver este problema y puedes compartirlo con tus amigos y familiares. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento que sí resolvió el reto visual.

El As de corazones se encuentra en la parte media de la imagen

FOTO: El Heraldo de México

