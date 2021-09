Mujer revela a sus papás que es stripper con una presentación de PowerPoint: VIDEO VIRAL

En redes sociales circula un video en el que se muestra el momento exacto en el que una mujer confiesa a sus padres que trabaja como stripper en un club nocturno, sin embargo, lo curioso es que lo hizo a través de una presentación de PowerPoint, además, la reacción de los padres al enterarse de la noticia se hizo viral, por lo que a continuación te contamos toda la historia de este video.

Fue a través de la plataforma de TikTok donde se subió el video original y la encargada de publicarlo fue la hermana de la mujer stripper, sin embargo, el clip llegó a otras redes sociales donde inmediato comenzó a acumular miles de vistas y reacciones por lo original de la confesión.

De acuerdo con diversos portales, estos hechos ocurrieron en Portland, Estados Unidos y en las imágenes se puede ver que la joven está realmente nerviosa pasando las diapositivas de su presentación hecha en PowerPoint en la pantalla de su sala como si se tratara de una exposición escolar o de trabajo, mientras sus padres la observan con atención.

Posteriormente, en la pantalla aparece una foto de la joven con la leyenda “Hoy les revelaré un secreto” y enseguida comienza a explicarles que antes de que comiencen a especular deben saber que lo que está a punto de revelar no afecta a nadie y que es una decisión personal, además, quiere que estén enterados para que compartan su alegría con ella.

“Soy una stripper! Bailo Pole Dance en un club de striptease y me encanta” se puede leer en la presentación y enseguida, la joven comienza a explicarle a sus padres que decidió dedicarse a eso porque es talentosa, es genial y se siente poderosa bailando, además, les explica que el hecho de que trabaje en un club nocturno no significa que esté embarazada o que esté en peligro y que no es una trabajadora sexual.

Luego de extensa y detallada explicación sobre su trabajo, la joven culmina su presentación y su padre quedó satisfecho con toda la presentación y aseguró que no tenía dudas sobre el trabajo de su hija mientras que la madre de la joven le agradeció a su hija por haber sido tan franca y por haber compartido su decisión.

Reacciones en redes

Como se mencionó antes, el video original fue compartido a través de TikTok, sin embargo, las imágenes se viralizaron de inmediato y llegaron a otras redes sociales donde se generaron todo tipo de reacciones, la mayoría de internautas han reconocido la reacción de los padres pues lejos de criticarla, escucharon atentamente y decidieron apoyar a su hija en lo que le gusta hacer, además, señalaron que se deberían terminar los estigmas que se tienen sobre ciertos trabajos.

