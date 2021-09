Niña ofrece tierna recompensa por recuperar a su peluche "bebé jaguar": VIRAL

Las redes sociales están llenas de casos tiernos y enternecedores y el caso de esta pequeña lo comprueba. Y es que esta menor se volvió viral luego de que hizo un cartel para encontrar a su peluche llamado “bebé jaguar”, el cual lo perdió el pasado 17 de septiembre en la plaza Encuentro Fortuna, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"El viernes 17 de septiembre del 2021, fui al cine a la Plaza Encuentro Fortuna. Llevé conmigo mi peluche que tengo desde que soy bebé; tenía tres años cuando me lo dieron", escribió la pequeña en una hoja de papel que rápidamente se difundió en las redes sociales.

Conmovió a todos con su mensaje. Foto: Especial.

La gente está decidida a que la niña encuentre su peluche

"Al llegar a mi casa, me di cuenta de que no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida“, agregó la niña. En su cartel, se ve un par de fotos del juguete, que es un gato color naranja con blanco.

En su mensaje viene un número de teléfono para recibir informes del juguete extraviado y señaló la recompensa para quien le ayude a recuperarlo: "Un dulce y 20 pesos". Por el momento, no se ha confirmado si “bebé Jaguar” ya pudo volver a su casa, pero la publicación en Facebook seguramente será de gran ayuda, pues hasta el momento, se ha compartido más de 20,000 veces; acumula más de 600 comentarios y 2.3 mil personas reaccionaron a la noticia.

"Pobrecita, espero que lo encuentre pronto", "Sentí muy feo, me imaginé que era mi mascota", "Yo tenía mi teddy y también lo perdí; sí duele mucho", "Ese amigo peluche le dará una de las más grandes lecciones de la vida: aprender a qué nada es para siempre" y "Unidos por bebé jaguar, espero aparezca", son algunas de las reacciones que los internautas tuvieron.

msb