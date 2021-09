Joven muere por tomar litro y medio de refresco frío en 10 minutos

Tomar refresco puede ser más peligroso de lo que parece y el siguiente caso lo comprueba. En Pekín, China, un hombre tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de haberse tomado un litro y medio de refresco en menos de 10 minutos, el líquido estaba demasiado frío y sufrió una isquemia hepática.

De acuerdo con información recabada por el diario The New York Post, la víctima consumió el refresco a gran velocidad y horas después comenzó a sentir un dolor intenso en el abdomen por lo que acudió a que le brindaran atención médica. Una vez que lo examinaron, los doctores apreciaron una gran acumulación de gas, aparentemente derivada del refresco, en el organismo del sujeto, lo que le provocó frecuencia cardíaca elevada.

Luego de realizarle una tomografía detectaron problemas en la pared intestinal y en la vena que dota de sangre al hígado, lo que le provocó un shock por falta de oxígeno al órgano y aunque liberaron el gas de su organismo, al final el paciente falleció a sus 22 años. Todo esto también quedó documentado en la revista especializada “Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology”.

Esta muerte por tomar refresco se volvió viral. Foto: Especial.

Algunos expertos creen que el refresco no tuvo la culpa

Sin embargo, algunos expertos médicos creían que era muy improbable que el hombre muriera de una “sobredosis” de refresco: "Las posibilidades de morir por beber 1.5 litros de refresco son muy, muy improbables, quiero decir, asombrosamente improbables", dijo el profesor Nathan Davies, bioquímico del University College de Londres.

En cambio, consideró que el fallecimiento del hombre podría haberse debido a una infección bacteriana, la cual pudo haber creado una bolsa de gas en la pared intestinal, que luego se filtró a otras partes del cuerpo, como la vena porta, según Davies. "Es posible, pero no necesario que sea probable, que beber una gran cantidad de bebida carbonatada pudiera haber tenido un efecto exacerbante", dijo.

msb