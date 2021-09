Madre de ocho hijos no quiso vacunarse y murió por Covid-19

Una pareja residente de Ohio en los Estados Unidos, sufrió durante las últimas semanas las terribles consecuencias del Covid-19, por desgracia la mujer de nombre Amber, falleció por complicaciones en su salud, lamentablemente para ella no creía en las vacunas y terminó dejando en la orfandad a sus ocho hijos.

Su esposo visiblemente afectado por la pérdida de su esposa, invitó a las personas en general a que se vacunen, ya que su pareja no lo hizo y en consecuencia, enfermó gravemente por Covid y perdió la batalla luego de varios días de presentar complicaciones en su organismo.

Los hijos de la pareja ahora están a cargo de su padre, quien visiblemente afectado explicó en un video difundido en redes sociales, que le es muy complicado regresar a casa y no encontrarse con su fallecida esposa, en el mismo clip no explicó las razones por las que su esposa no decidió vacunarse, sin embargo, después de vivir esta experiencia su percepción ha cambiado.

Sugiere vacunarse

El hombre de unos 40 años, estuvo a punto de morir el año pasado luego de accidentarse en su auto, sus heridas fueron de consideración y en todo momento estuvo acompañado por su esposa, quien lo atendió durante todo el tiempo que estuvo en rehabilitación tanto en el hospital como en casa.

‘Fue el año pasado cuando los roles se invirtieron, pero el resultado es totalmente diferente, y creo que sé por qué el resultado es totalmente diferente ahora. Mantente saludable, vacúnate”

Ahora, los ocho hijos de la pareja más sus mascotas, están a cargo del hombre de la casa y por sus expresiones y experiencia con su finada esposa, es posible que acuda lo antes posible a algún centro de salud para vacunarlos y que estén protegidos contra el virus Sars-CoV-2 causante de Covid-19 que en Estados Unidos ya ha cobrado la vida hasta el momento de más de 700 mil personas.