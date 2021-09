Omar Carbajal en las dos caras de la moneda: como influencer y músico

Desde hace más de 3 años, Omar Carbajal fundó su agencia Digital Influencer México. Además de ser la cabeza de esta empresa, Carbajal se aventuró a ver desde los ojos del talento y se convirtió en influencer.

Sumado a esto, a raíz de la pandemia, el influencer decidió incursionar en el mundo de la música y lanzó ‘Paradise beat’, su primer sencillo como DJ, el cual estrenó a principio de 2021.

¿Cómo es que surge el interés por las redes sociales?

La agencia fue creada desde hace 3 o 4 años, antes de la pandemia y todo fue como una idea de… antes de que empezara el boom de lo digital y todo lo de los influencers. Me gustó demasiado, y fue como un escape para que me abriera puertas para conocer gente y talento.

¿Qué significa para ti ser influencer y cuál es la responsabilidad que tienes con el público?

Más que creerles algo o venderles algo, es algo que ellos puedan hacer. Creo que hay influencer de todo tipo: de cine, de moda, de todo, pero mi contenido va más generado a que creas en ti, a que confíes en ti, a que todo sea positivo…

¿Cuál es la importancia de crear un contenido de valor y cómo nosotros, como consumidores, poder identificarlos?

Yo creo que lo puedes seleccionar dependiendo cada persona. Yo creo que las personas siguen a aquellos con los que se sienten identificados, que gustan de su contenido; entonces, un consejo muy bueno es ‘cree en ti mismo y, que lo que digas, sea real y no mires a las personas solamente por dinero o por tener más seguidores’.

¿A qué retos te has enfrentado desde que comenzaste tu carrera en redes?

El reto más grande con el que me he encontrado ha sido el abrirme las puertas, yo creo que en este mundo hay mucha competencia, pero yo siempre creo que el pastel se puede repartir para todos, pero la gente no lo quiere compartir y es cuando salen mal las cosas.

¿Cómo vas a combinar todas tu profesiones: la música, el ser influencer y la agencia?

Yo creo que todo se puede y para todo hay tiempo, y yo siempre he dicho que es bueno aprender y tener retos. Entonces, yo sí creo que podemos cumplir eso y, si me doy tiempo de hacer cada cosa, sí la voy a poder cumplir.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que quieren incursionar en el ámbito musical, en redes sociales o en RP?

Es creer en uno mismo, que las osas tardan en llegar, siempre hay que tener una secuencia y creer, entonces, si tú crees en ti mismo, todo lo puedes cumplir… puede tardar mucho o tardar poco, pero siempre tener una secuencia en todo esto.

Por Daniela Zambrano

PAL