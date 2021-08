¿Quién es Azucena Uresti? La periodista amenazada por el CJNG

Hace tan solo un par de horas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó una amenaza directa a los medios de comunicación por la cobertura que realizan en Michoacán. A través de un video difundido a través de plataformas digitales, se puede escuchar la voz de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien se encuentra rodeado de elementos armados con el rostro cubierto.

Sin embargo, además de la amenaza a Noticiero Milenio, Televisa, El Universal y otros medios que, de acuerdo con "El Mencho" apoyan a las falsas autodefensas con la difusión de noticias falsas, en el video se menciona el nombre de Azucena Uresti, periodista de Milenio. De acuerdo con lo dicho por Oseguera Cervantes, Uresti está escondiéndose detrás del noticiero y de la televisora para golpear directamente al CJNG.

¿Cómo la amenazaron?

Nemesio Rubén se dirigió directamente a la periodista para advertirle que si continuaba con la misma línea que ha manejado hasta el momento respecto al tema, dará con ella donde sea que esté y hará que "se coma sus palabras", importándole poco si después lo acusan de feminicidio. Según su versión, "El Mencho" no es cobracuotas, no extorsiona y no secuestra, es narcotraficante "a mucho orgullo".

Finalmente, el hombre en cuestión rindió sus respetos a los noticieros que hacen valer la libertad de expresión, pero solicitó que no protejan más a Cárteles Unidos de Michoacán. Ante la grave amenaza para las personas profesionales del periodismo, Jesús Ramírez, vocero de presidencia, aseguró que el gobierno federal tomará las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de las personas involucradas, pues las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para la ciudadanía.

Azucena Uresti se ha convertido en una periodista reconocida a nivel nacional. Foto: Twitter @azucenau

¿Quién es Azucena Uresti?

La comunicadora tomó notoriedad en uno de los debates presidenciales durante la campaña electoral del 2018. Actualmente, la periodista se desempeña como conductora en Milenio TV, Radio Fórmula y Telediario, lo que le ha permitido ser reconocida a nivel nacional como una de las figuras más destacadas de la información. Tan solo en 2020, Azucena Uresti formó parte de las 104 mujeres líderes en México, donde se destacó su papel en el ámbito político y en los medios de comunicación.