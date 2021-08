NASA revela el secreto del increíble comportamiento del agua de la luna

Hasta hace unos años, los científicos creían que solo existía agua en los polos sombreados de la luna, sin embargo, en 2019 se comprobó que también hay presencia de este preciado líquido en la superficie iluminada por el sol, sin embargo, se desconocía cómo es que el agua podría “sobrevivir” en condiciones tan hostiles por lo que un nuevo estudio de la NASA finalmente reveló el misterio.

Como se mencionó anteriormente, hace algunos años se creía que había agua en los polos oscuros de la luna en forma de hielo y años más tarde Bjorn Davidsson, científico del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) planteó la teoría de la presencia de agua en la superficie iluminada y fue hasta el 2019 cuando el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA) de la NASA confirmó esta información, sin embargo, dicha teoría desató debates entre la comunidad científica pues no se explicaban cómo el agua podría sobrevivir a cambios de temperaturas tan extremos pues se sabe que en la zona oscura la temperatura puede descender hasta los -210° C y en zonas iluminadas se pueden alcanzar hasta los 100° C.

¿Cómo logra sobrevivir el agua en la luna?

La propuesta planteada por los investigadores del JPL de la NASA, Bjorn Davidsson y Sona Hosseini, sugieren que el agua puede sobrevivir en la luna gracias a que las sombras “rugosas” de la superficie lunar actúan como una especie de refugio para el hielo del agua formando escarcha lejos de los polos lunares y explican que al elevarse la temperatura los gases que forman la exósfera lunar funcionan como vehículo para llevar las partículas del agua de nueva cuenta a la superficie.

Dicho planteamiento cambió totalmente el paradigma de lo que se conocía sobre el agua en la luna pues los modelos informáticos mostraban la superficie lunar plana y sin imperfecciones, además, se asumía que la temperatura calentaba la superficie de forma uniforme por lo que se descartaba la formación de hielo en las superficies iluminadas por el sol.

No obstante, este nuevo planteamiento del ciclo de agua en la luna ha permitido explicar diversos misterios que existían alrededor de este líquido en la superficie lunar pues se sabe que la cantidad de agua en la superficie lunar disminuye antes del mediodía y aumenta conforme va pasando la tarde.

Pondrán a prueba su teoría

La NASA dio a conocer que Sona Hosseini está liderando un proyecto para probar su teoría del ciclo del agua en la luna, el cual consiste en desarrollar sensores ultraminiatura para medir las señales débiles de hielo y adelantaron que dichos dispositivos serán integrados a pequeños vehículos autónomos que serán enviados a la luna para que realicen mediciones de hidróxilio, una molécula que contiene un atomo de hidrógeno y otro de oxígeno que permitirá demostrar cómo es que se comporta el agua en el satélite natural de la Tierra.

Cabe mencionar que Hosseini considera que es vital hacer estos estudios lo más pronto posible para comprender el comportamiento del agua antes de que otras naciones realicen exploraciones en la luna y modifiquen el entorno natural de la superficie lunar, además, enfatizó que su investigación podría abrir el camino para futuros estudios sobre el agua en Marte o incluso, en los anillos de Saturno.

El agua de la superficie lunar tiene un comportamiento extraordinario. Foto: Especial

Con información de Xataka.