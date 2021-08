Medallista olímpica, víctima de mansplaining, usuarios de redes pretendían enseñarle a disparar

Las actitudes machistas en redes sociales no dejan de ser un asunto de debate. En esta ocasión, cientos de internautas causaron revuelo porque trataron de explicar a Vitalina Batsarashkina, medallista de oro en tiro, cómo sujetar un arma cuando es evidente que ella es una experta en este tema.

Muchos fueron criticados porque consideraron que no estaba sujetando “correctamente” su arma, no importó que la joven sea campeona olímpica en Tokio 2020. Ante esta situación algunas activistas y colectivos feministas han señalado esta situación como misoginia y una práctica recurrente de la que son víctimas las mujeres que practican deportes de manera profesional.

Ella sabe muy bien lo que hace. Foto: Especial.

¿Qué es lo que desató toda la discusión de este mansplaining?

En redes sociales circula una imagen de la atleta rusa, en la que se le observa relajada, sosteniendo un arma con un brazo, mientras el otro lo deja reposando sobre el bolsillo de su pantalón, situación que causó mucha furia en ciertos hombres, pues según su criterio, ésta podría haber sido sancionada por violar los estándares de tiro.

Esta es la foto que causó "revuelo". Foto: Especial.

“¿Luce genial? Sí, pero ¿su muñeca podría romperse en el momento de disparar? Absolutamente”, opinó uno de los usuarios de internet. Otros más le sugirieron que debía sostener el arma con ambas manos a menos que quisiera tener alguna lesión. Sin embargo, esto no tiene nada de sentido, porque es una regla utilizar una mano para disparar con una pistola de 10 mm.

Sin embargo, muchas personas sostuvieron que conocían las normas de tiro, por lo tanto apoyaron a la atleta. Algunos señalaron que muchas de las personas que criticaron a la deportista sólo tenían conocimiento de “armas debido a los videojuegos”.

“Chicos, relájense, esas son armas de aire, no pistolas reales. Sí, esta tecnología podría ser basura para los tiradores reales, pero estamos hablando de los Juegos Olímpicos. La postura está pensada para mantener al tirador lo más relajado posible no para controlar el culatazo del arma”, explicó alguien en Twitter. Posiblemente esta discusión no le interesa a Vitalina, quien ganó la medalla de oro en la categoría femenil y también ganó la medalla de plata en la categoría mixta.

