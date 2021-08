Nevermind de Nirvana y otras polémicas portadas de discos que hasta fueron prohibidas

Hace unos días Nirvana cumplió 30 años del lanzamiento de "Nevermind", álbum que se convirtió en leyenda y cuya portada actualmente es blanco de polémica debido a que su protagonista ha demandado a la agrupación por explotación sexual infantil.

"Nevermind", vio la luz en 1991 y cuenta con grandes éxitos como "Smells Like a Teen Spirit", "In Bloom" y "Come As You Are". La potada de dicho álbum muestra a un bebé desnudo, sumergido en el agua observando un billete de un dolar sujeto a un anzuelo.

El álbum logró vender 30 millones de copias, llevando a Spencer Elden, el bebé protagonista, a muchas partes del mundo.

Sin embargo, Elden decidió emprender una batalla legal en contra de la famosa agrupación originaria de Seatle, Estados Unidos, pues aseguró que no podría haber dado su consentimiento para usar su imagen, ya que en ese momento era un bebé de cuatro meses y sus padres tampoco lo hicieron, según indicó el portal, TMZ.

¿Qué otros álbumes han sido censurados por sus portadas?

Esta no es la primera vez que se trata de censurar a la música y Nirvana no es la primera banda que se enfrenta a este tipo de situaciones.

En los años 90, la misma década donde reinaron movimientos musicales como el grunge y el brit-pop, un puñado de discos causaron controversia o polémica debido al diseño de sus portadas, que fueron atacadas por la censura por una infinidad de razones.

Pero esta polémica viene desde años atrás y todos los géneros se han visto involucrados, desde Los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Marilyn Manson, The Beatles y hasta Lady Gaga, entre otros, tuvieron problemas por las inusuales portadas de sus trabajos discográficos.

The Beatles - Yesterday and Today (1966)

"La portada del carnicero", así fue apodada la portada del cuarteto de Liverpool, después de que editaron una versión especial para Estados Unidos, Canadá y Japón, en donde en la portada aparecen con batas blancas, cargando muñecos que figuran a bebés desmembrados y cubiertos por piezas de carne.

El presidente de Capitol Records, Alan Livingston, ordenó destruir estas ediciones y se cambió por una del grupo alrededor de un baúl. Durante el 2019 una copia del disco, el cuya portada estaba firmada por Lennon fue vendida a un coleccionista por 180 mil libras esterlinas, aproximadamente 235 mil dólares.

John Lennon - Two Virgins (1968)

John Lennon y Yoko Ono aparecieron desnudos en su primer álbum experimental. La portada fue tan criticada que el álbum se distribuyó dentro de una funda de papel marrón con un recorte ovalado que permitía ver tan sólo las caras de la pareja, además a manera de protesta la pareja incluyó una referencia bíblica en la parte trasera: "Estaba los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse uno del otro". Antes ambos ya habían recibido a la prensa en la habitación de hotel, acostados y a la vista de todos o perseguidos por las autoridades estadounidenses.

David Bowie- Diamond Dogs (1974)

El legendario David Bowie causó gran controversia al mostrarse en la portada de uno de sus discos como un ser hibrido al ser dibujado con el cuerpo de un perro y aunque era una imagen muy provocadora para el año 1974, lo que molestó al público fue que se mostraban los genitales de la criatura, provocando con ello una reedición del álbum.

Scorpions – Virgin Killer (1976)

Es considerada la banda de rock más importante y exitosa de Alemania y de Europa continental, se estima que supera los 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, pero en 1976 causó una gran controversia cuando su discográfica decidió poner en el álbum “Virgin killer” a una niña rubia, desnuda, cuyos genitales eran tapados por la ruptura de un vidrio. La portada fue cambiada en varios países, porque fue considerada como pornografía infantil y hasta la fecha sigue causando polémica.



Bat For Lashes - The Haunted Man (2012)

La cantante Natasha Khan, es mejor conocida por su proyecto musical llamado Bat For Lashes, en donde para su tercera producción discográfica, uso una fotografía de ella cargando a un hombre, ambos estaban desnudos y aunque sus partes íntimas no se veían, varias tiendas de discos taparon la portada con estampas.

The Strokes - Is This It

La banda de rock estadounidense The Strokes fue censurada después de que, en la portada de su primer disco, apareciera una mujer desnuda con un guante de plástico descansando sobre el glúteo. A pesar de ello se considera como uno de los mejores álbumes de la primera década del siglo XXI.

Pungent Stench - Been Caught Buttering (1991)

Esta banda de death metal de Austria acaparó las miradas luego de que utilizaran una obra del fotógrafo Joel- Peter Witkin, en donde retrató lo que parecen ser dos cadáveres besándose. Este retrato se consideró como una parodia a uno de los más famosos besos de la Historia, que tuvo lugar entre los líderes comunistas Erich Honecker, de Alemania Oriental y Leónidas Breznev, de la Unión Soviética, durante el 30 Aniversario de la República Democrática Alemana en junio de 1979 y el cual se puede ver dibujado en el muro de Berlín.

Carcass - Wake up and smell the Caracss (1996)

La banda de extreme metal, fue de los más explícitos al mostrar en su portada una fotografía de la autopsia de John F. Kennedy, la cual no fue bien recibida, especialmente por Estados Unidos, pese a ello, la agrupación decidió no cambiar la imagen y sigue siendo una de las más famosas de la banda de Liverpool.

Brujería - Matando Güeros

La banda mexicana de metal debutó con un disco en donde incluyeron una portada terrorífica para muchos y es que muestra una mano que sostiene una cabeza decapitada. quemada y en estado de putrefacción, que fue tomada de una revista.

Molotov - ¿Dónde jugarán las niñas? (1997)

Fue el primer disco de la banda mexicana que causó ruido por la portada, en donde se aprecian las piernas de una mujer que porta ropa de un uniforme muy común de una secundaria con la ropa interior bajada y aunque la portada se publicó hace más de dos décadas, la polémica recobró fuerza gracias a las redes sociales. Muchos la consideraron como una agresión hacia la mujer, mientras que otros la defendieron al señalarla como una foto artística.

Mayhem - Dawn of the Black Hearts (1991)

La potada de este álbum es de uno de los discos más exitosos de la banda originaria de noruega de metal, pero detrás de la portada del disco se considera una de las más macabras de la historia de la música, pues en ella colocaron la fotografía del cadáver del vocalista Dead (Per Yngve Ohlin), tras su suicidio en abril de 1991, las fotografías fueron tomadas por el guitarrista Euronymous (Øystein Aarseth), tras descubrir el cuerpo sin vida de su compañero.

Jimi Hendrix - Electric Ladyland (1968)

El gran Jimi Hendrix llegó a los primeros lugares de popularidad con este disco y, aunque es considerado como una producción icónica, la portada desató gran polémica después de que en ella se pudieran ver varias mujeres posando desnudas; en un inició el cantante quería aparecer junto a ellas, pero se optó porque una de las chicas sostuviera una foto de él. El disco fue prohibido en varias tiendas y la discográfica reemplazó la foto con un retrato borroso de Jimi en concierto.

Guns N' Roses - Appetite for Destruction (1987)

El álbum debut de la banda estadounidense de hard rock, que ha vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo, también causó gran revuelo al mostrar en su portada a un robot que acababa de violar a una chica que dejó tirada en el suelo. Después de las críticas negativas que recibió la ilustración, por considerarla una ofensa hacia la mujer, la banda tuvo que cambiar la portada.

Marduk – Fuck me Jesus (1991)

Fue el primer demo de la banda de metal sueca que, de manera explícita, decidió ilustrar su disco con una chica masturbándose con un crucifijo, sin duda alguna la imagen fue prohibida en varios países, además se ganaron la enemistad de muchos grupos religiosos que se les fueron en contra.

Rammstein - Liebe Ist für alle da (2009)

La banda alemana está acostumbrada a desatar controversia y poner temas sobre la mesa para debatir sobre lo que sucede en la sociedad, durante su sexto álbum de estudio utilizó la imagen de una mujer desnuda postrada en una mesa, como si fuera el alimento de los integrantes de la banda que celebran a su alrededor con vino y pan. Aunque señalaron que era una representación artística de la diosa Venus, el ministerio Alemán de Protección a la Juventud lo señaló como material peligroso y su venta está prohibida a menores de edad.

Existe una gran cantidad de discos que han sido censurados o prohibidos en varias partes del mundo por sus explícitas portadas o alusiones religiosas, sexuales o políticas; incluso varios artistas han llegado hasta la corte por las letras de sus canciones o videos musicales.

